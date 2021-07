– Jeg trodde aldri dette skulle skje

Den svenske influenseren Bianca Ingrosso er mest kjent som gründer av sminkemerket CAIA og for familiens reality-serie «Wahlgrens Värld».

Hun er også datteren til den folkekjære artisten Pernilla Wahlgren og storesøsteren til popstjernen Benjamin Ingrosso.

– Dere overtalte meg

Nå har hun valgt å følge i fotsporene til broren og moren, og blir artist.

– Dere overtalte meg. På søndag gikk jeg i studio, sang inn låten og herregud dette er så sykt, men den slippes på Spotify ved midnatt. Jeg trodde aldri at dette skulle skje, men dere fikk meg til å våge, skriver hun på sin Instagram-profil.

Det var i forbindelse med en lansering for sminkemerket sitt at stjernen slapp en reklamevideo hvor hun selv sang låten i bakgrunnen.

Videoen fikk massiv respons, og én uke etter at den ble sluppet, kan fansen nå høre låten i sin helhet.

– Gråt hver gang

Ingrosso har tidligere vært åpen om en sterk angst knyttet til det å synge offentlig.

– Lille Bianca ble alltid så nervøs av å synge på en scene at hun gråt hver gang, til tross for at hun elsket å synge. Hun har blitt tilbudt så mange platekontrakter, men har ikke ønsket eller turt, skrev Ingrossos mor Pernilla Wahlgren på Instagram.

Melodien til sangen er skrevet av Ingrossos bror, Benjamin Ingrosso.

– Det var en drøm og endelig få ta med søsteren min til studio, la henne få synge i mikrofonen som jeg selv har sunget i alle år – og endelig få vise alle andre hvilket talent og gave hun har hatt, men ikke turt å vise, skrev broren.