Henrik Udahl spilte i Vålerenga fra 2013 til 2016 der han noterte seg 67 scoringer på 95 kamper i junioravdelingen.

Nå er 24-åringen tilbake i kongeblått, men denne gangen på A-laget. Den tidligere Åsane-spilleren satte to scoringer i 4-1-seieren mot Sarpsborg 08 torsdag kveld.

– Jeg kjente jeg fikk gåsehud før kampen. Både under oppvarming og under innmarsj. Det er noe jeg alltid har drømt om mens jeg har sittet på tribunen selv: å få være med å spille foran den gjengen, forteller Udahl.

Erling Rostvåg, talsmann for Klanen, var en av 5000 som fikk se hovedstadslaget slå Sarpsborg 08.

– Det var helt ubeskrivelig og så deilig. Det er noe helt spesielt å være tilbake og kjenne på den stemningen, sier Rostvåg og legger til:

– Folk var blanke i øynene og smilte fra øre til øre. Det er noen her som ser hverandre for første gang på over ett år. Men dette er mer enn bare en kamp. Det er en sosial begivenhet og for noen så er det mesteparten av den sosiale omgangskretsen deres. Det føles ut som om verden er tilbake til å bli normal igjen, forteller Rostvåg.

TILBAKE: Erling Rostvåg, talsmann for Klanen, har kun vært på en kamp siden høsten 2019. Torsdag var han endelig tilbake med suppporterne. Foto: Anja Borg / TV 2.

Dag-Eilev Fagermo fikk også virkelig kjenne på den tolvte mann på Intility for første gang.

– Jeg har ikke opplevd et sånt trykk selv med flere tilskuere på tribunen. Vi har de råeste supporterne i Norge. Det visste jeg fra før, men nå fikk jeg oppleve det. Det gir oss energi. Hvis vi hadde hatt dem tidligere i sesongen, så tror jeg faktisk at vi kunne hatt flere poeng.

Rostvåg ser frem til resten av sesongen og håper på å kunne være enda flere på tribunen i tiden fremover.

– Du ser at spillerne feirer scoringene dobbel så hardt. Det er så mye følelser i sving.

Og det kan Udahl bekrefte.

– Det var en helt, helt sjuk følelse som jeg ikke tror du kan oppleve noe annet sted.