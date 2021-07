Brygger opp til superduell: – Jeg håper ikke de møtes før OL

Etter superløpet på Bislett torsdag, reiser Karsten Warholm etter alt å dømme til OL i Tokyo med en verdensrekord i bagasjen. Men at han skal reise derfra med OL-gull, er ingen selvfølge.

På Bislett manglet nemlig mannen som trolig blir mannen fra Ulsteinviks argeste konkurrent i OL, Rai Benjamin. Amerikaneren noterte nylig tiden 46,83 under det amerikanske OL-uttaket, noe som før Warholms fantomløp var det nest raskeste gjennom tidene.

Før løpet på Bislett sa Warholm at han «nesten får gåsehud» av å snakke om den kommende OL-duellen. Etter å ha slettet Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord gjentok han viktigheten av rivaleriet.

– Jeg sa det også i går, at dueller er på en måte friidrettens største juvel. Duellen med Rai, som veldig mange snakker om, kommer til å bli bra, sa Warholm etter løpet.

– Men akkurat i dag skal jeg ærlig innrømme at jeg bare nyter at jeg er den første som har tatt den verdensrekorden siden 1992, fortsatte han med et smil.

– Men han sendte deg et skremmeskudd forrige uke, og du slår kraftig tilbake her?

– Jeg synes det. Jeg er veldig fornøyd med det, sa den nybakte verdensrekordholderen med et stort smil.

– Håper de ikke møtes før OL

Bislett-general Steinar Hoen var i ekstase etter Warholms fantastiske verdensrekordløp. Han håper den norske 25-åringen ikke møter sin amerikanske rival før OL.

– Jeg mener de ikke bør møtes før OL. Jeg hørte noen rykter om at de skulle møtes i Monaco, men jeg tror ikke det skjer. Jeg synes den duellen der skal avgjøres i OL, sier Hoen.

Warholm er klar på at han skal løpe i Monaco.

– Vi får se hva som skjer. Karsten vil jo stille opp, men jeg er usikker på om det kommer til å skje. Jeg har ikke noe med det å gjøre, men jeg mener den passer fint i OL, av egen interesse. Så er jeg litt misunnelig på Monaco hvis de får den da, sier Hoen og ler.

Utelukker ikke ny verdensrekord

Løpet på Bislett var Warholms første 400 meter hekk for året, og planen er at han bare skal bli bedre fram mot OL. Da kan det fort bli flere verdensrekorder på veien.

– Jeg tror jeg bare skal bli bedre, men akkurat nå er det vanskelig å se på dette løpet med et kritisk blikk. Så skal jeg til Monaco og løpe.

– Det kan fort bli ny rekord der også?

– Det er en fantastisk rask bane, og et fantastisk løpsopplegg, så vet man aldri. Det er vanskelig å snakke om det akkurat nå, for dette øyeblikket er så stort, sa Warholm torsdag kveld.

– Drar til OL som kanskje den aller største

Hoen kan ikke få hyllet nordmannen nok, og mener en 25-åring fra Ulsteinvik reiser til OL som kanskje den aller største friidrettsstjernen av dem alle.

– Dette er på nyhetene i hele verden. Han går inn som et av de største navnene i OL nå. Dette er stort altså.



– Det er ikke noe Usain Bolt i friidrett nå, så han er et navn å bygge opp. Han bygger seg opp som en av de største. Kanskje det største. Det er helt insane. En kar fra Ulsteinvik. Det er sånt man lager bok om, sier en overlykkelig Bislett-general.