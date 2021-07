Kjæresten: – Det er ikke noe vi har snakket om hjemme

Djupvik forteller til TV 2 at hun dro rett fra jobb til Bislett.

– Jeg tenkte at dette blir et fint løp, men dette var over all forventning, smiler kjæresten.

– Det er helt fantastisk, og det er så fortjent. Vi ser hvor hardt han jobber, og hvor godt samarbeidet er mellom han og Leif. Dette er virkelig en seier.

Selv om hovedpersonen selv innrømmet at han har drømt om rekorden, sier Djupvik at det ikke har vært et samtaletema i hjemmet.

– Rekorden er ikke noe vi snakker om hjemme. De drømmene tror jeg han snakker med Leif om. Så det er ikke noe jeg har tenkt så mye over, forteller hun.

Hun tror likevel rekorden betyr ekstremt mye for kjæresten.

– Dette tror jeg betyr alt. Dette har han ventet på så lenge, og at han fikk det til på første er over all forventning. Det er så sjukt fortjent. Man vil si det er uvirkelig, men det er ikke det. Det er hard jobb som ligger bak. Man skal ikke undervurdere hard jobb altså, sier hun, mens hun smiler fra øre til øre.

– Det var helt sjukt

En annen som kjenner den ferske verdensrekordholderen bedre enn de aller fleste, er treningskamerat Amalie Iuel. Hun kaller kvelden magisk.

– Vi så jo blant annet i fjor at han var sykt nærme, og vi har sett på trening at han er god for det. Men det handler om å sette det sammen i et løp, og klare å få det ut. Det er fort gjort å få litt overtenning når du egentlig er god for det, men i dag var det den perfekte settingen. Første gang tilbake med fullt publikum, og på hjemmebane. Det var skikkelig magisk. En skikkelig flott kveld.

– Jeg har jo sett at han har ligget godt an til å ta den. Det var ikke et perfekt løp det han løp i Stockholm i fjor. Men som sagt, det handler om å sette det sammen og få det ut, og det gjorde han i kveld. Det var helt sjukt. Jeg er utrolig imponert, sier Iuel.

Hun trekker fram kompisens sult som hans fremste egenskap.

– Han er jo ganske fornøyd nå, med å sette verdensrekord, men kjenner jeg han rett er han tilbake allerede i morgen og vil mer. Det er en egenskap han har, som er helt utrolig. Dette er vel sjette eller sjuende sesong med fremgang på hekken, og det er helt utrolig. Det er en stor dag for hele teamet. Jeg tror vi ble rørt hele gjengen.

– Dette er noe av det som har påvirket meg mest

Bislett-general Steinar Hoen var beveget da han møtte TV 2 etter Warholms rekordløp.

– Hvilken kveld! Jeg har opplevd mye på idrettsbanen, og sett store idrettsprestasjoner, men jeg tror dette er noe av det som har påvirket meg mest. Det skal litt til, sier Hoen.

– Det er noe med hele oppbygningen. Pandemien, og om vi skulle få det til. Karsten som nesten har blitt en del av Bislett-alliansen. Moren hans har jobbet frivillig for oss, og han trener her hver dag. Vi vet det har vært mulig. Men jeg har vært idrettsmann selv, og jeg vet hvor vanskelig det er å gå ut og proklamere verdensrekord. Det skjer ofte når du ikke forventer det, så jeg tenkte at «shit, det kommer ikke til å skje». Men det er der Karsten skiller seg fra andre idrettsmenn, han leverer hver gang. Han er så sterk mentalt, fortsetter han.

Han forteller at han er meget stolt over det arrangementet de fikk til, og at 5.000 mennesker på Bislett føltes som 50.000 da Warholm løp. Han fortsetter så hyllesten av mannen som satte tidenes første norske verdensrekord på Bislett torsdag.

– Han tar en av de mest legendariske verdensrekordene, som har stått siden 1992. Jeg var selv med i OL og så Kevin Young løp. Det er ganske lenge siden da, så at han gjør det på Bislett, det er så sjukt. De pengene han fikk i dag, er de mest fortjente ever.