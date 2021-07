Flere vakre mål da Vålerenga knuste Sarpsborg 08

Se alle målene i videovinduet øverst!



Like før pause viste igjen Henrik Udahl at han kan score mål. Han dempet et innlegg fra Christian Borchgrevink med foten før han hamret den i nærmeste hjørne.

Etter 65 minutter skulle Udahl lykkes igjen. Amor Layouni kom gjennom og sendte av gårde et skudd. Kristiansen reddet, men på returen ventet Udahl som enkelt satte inn 2-0.

En halvtime før slutt skulle Vålerenga igjen få juble for scoring. Borchgrevink bøyde et frispark fra rundt 20 meter over muren og i hjørnet.

Odin Thiago Holm ble byttet inn for Vålerenga like etter 3-0-målet, og unggutten svarte med å finte keeper Kristiansen før han sendte ballen inn i det åpne målet. Holm hadde vært på banen i to minutter.

Etter 80 minutter reduserte Sarpsborg. Ivan Näsberg var uheldig og sendte ballen i eget mål i et klareringsforsøk.

Resultatet betyr at Vålerenga tok seg forbi Kristiansund og opp på 3.-plass. Sarpsborg ligger på 11.-plass.

