Warholm satte verdensrekord på 400 meter hekk

Karsten Warholm knuste konkurrentene, og satte ny verdensrekord under 400 meter hekk på Bislett torsdag. Med tiden 46,70 slettet han Kevin Youngs 29 år gamle verdensrekord på 46,78.

Torsdag sesongdebuterte Karsten Warholm på 400 meter hekk under Bislett Games. Der var det knyttet stor spenning til 25-åringen, og interessen ble ikke mindre etter at Ulstenvik-guttens argeste konkurrent i sommerens OL, Rai Benjamin, noterte tiden 46,82 under amerikanernes OL-uttak nylig. Det er tidenes nest beste tid på distansen.

På hjemmebane leverte Warholm et fantastisk løp, og løp inn til ny verdensrekord.

– Tusen takk! ropte hovedpersonen selv til de frammøtte.



– Det skulle være umulig for en nordmann. Han gjør det umulige mulig! utbrøt NRK-kommentator Jann Post.

Saken oppdateres!