Satte personlig rekord etter å ha fått flue i øyet

Karoline Bjerkeli Grøvdal slet med øyet under 5000-meteren på Bislett torsdag.

Grøvdal satset ikke bare på å senke sin personlige rekord på 14.51,66, men ville også prøve å slå Ingrid Kristiansens norske rekord på 14.37,33, som i sin tid var verdensrekord. Det var hun sjanseløs på, da hun løp inn på 14.47,67.

TV-bildene til NRK viste at hun fikk noe i øyet under oppvarming rett før start. Etter løpet røper hun at det var en flue.

– Det er sykt mange fluer i lufta her. Rett før start landet det en i øyet mitt. Det klødde veldig, og det gjør det fortsatt. Det var irriterende. Jeg følte at jeg så på ett øye gjennom hele løpet, men jeg vil ikke skylde på det, sier hun til NRK.

Grøvdal har vist solid form ved flere anledninger de siste månedene. Tidlig i juni løp hun inn til sterke 8.30,84 på en 3000 meter på Bislett. Det var raskere enn norgesrekorden til Grete Waitz.

1. mai løp hun under verdensrekorden på 5 kilometer gateløp, men den tiden ble aldri godkjent fordi løypa ikke var kontrollmålt. 8. mai satte 31-åringen personlig rekord på 10.000 meter med 30.50,84 i et stevne på Bislett.

Grøvdal er kvalifisert for OL på 5000 og 10.000 meter. Hun skal etter planen doble og løpe begge distansene i Tokyo.

Iuel imponerte

Amalie Iuel løp inn til sesongbeste på 400 meter hekk under Bislett Games. Etter en litt tøff avslutning løp hun til slutt inn til en fjerdeplass, med tiden 55,04. Det er hennes tredje beste tid i karrieren.

Iuel var sjanseløs mot nederlandske Femke Bol, som var i en klasse for seg og forbedret sin personlige rekord med 11 hundredeler til 53,33.

Den norske løperen ble slått også av ukrainerne Anna Rysjykova (54,15) og Viktoria Tkatsjuk (54,62), men la både Leah Nugent, Lea Sprunger og Sage Watson bak seg.

Line Kloster skulle også ha deltatt i stevnets første Diamond League-løpsøvelse, men hun har fått feber og kunne dermed ikke være med.

Hynne skuffet på 800 meter



Hedda Hynne fikk det ikke til på 800 meter i Bislett Games og endte på 8.-plass med 2.01,65. Kate Grace tok en imponerende seier.

Amerikanske Grace parkerte konkurrentene på oppløpet og satte personlig rekord med 1.57,60.

Halimah Nakaayi fra Uganda ble toer med 1.58,70 og Lore Hoffmann fra Sveits treer med 1.59,06 i et felt der fem stykker løp under to minutter.

Hynne slo iallfall sin sesongbestenotering på 2.02,47, men var langt fra persen på 1.58,10.