Tourmanager-tips: Nå kommer fjellene!

Før den første hviledagen mandag, venter tre vidunderlige etapper. Dette er etapper som skaper ordentlig hodebry med tanke på Tour-manager.

Vi risikerer altså tre bruddseiere, og her er det alfa omega å treffe.

Fredagens etappe er jeg ganske sikker på at vil ende i brudd. Etappen er 250 kilometer, og man kan tenke at lagene til Matthews og Colbrelli ønsker å samle det for en redusert massespurt. Det tror jeg ikke de er sterke nok til, med tanke på etappens lengde og kaliberet på rytterne som ønsker å komme i brudd.

Jeg antar at det er 40-50 ryttere som tenker at de kan vinne fredagens etappe. Lørdag og søndag er det antallet kraftig redusert, med tøffere bakker i Alpene. Her vil det være meget gode klatrere som skal gjøre opp om seieren, kanskje også sammenlagtfavorittene.

Her følger en vurdering av hva som er lurt å gjøre på Tourmanager i helgen som kommer.

Kapteiner:

Det er ikke nødvendigvis kapteinene det er mest å hente på i etappene som kommer. Det er fort dumt å ikke ha Pogacar (11.8) på laget, og jeg tenker at det kan være fint å ha en kaptein som kommer til å kjøre blant favorittene, og en som kan jakte i brudd.

Av bruddalternativene har vi Simon Yates (9.0) som en meget aktuell mann. Han er blant de beste klatrerne i feltet, og han jakter etappeseier. Jeg tror dog at briten ikke kommer til å gå for noe klatretrøye, men heller velge seg ut en eller to etapper og gå all in. Jeg synes det er vrient å vurdere ham i et Tourmanager-perspektiv: Han kommer til å levere, men når?

Guillaume Martin (8.6) er også et meget hett alternativ. Han er blant oddsfavorittene på klatretrøya, og kommer til å prøve seg på mange etapper. Han kjører ikke for sammendraget.

HETT ALTERNATIV: Guillaume Martin. Foto: Alain Jocard

Jakob Fuglsang (9.2) og Vincenzo Nibali (7.5) er litt i samme kategori som Yates, bare at jeg ser på dem som svakere enn BikeExchange-rytteren. Pierre Latour (6.7) har kjørt enormt bra hittil, men er for høyt oppe i sammendraget til å gå i brudd og for svak i de lange bakkene.

Det er uansett ingen grunn til å bruke bytte på kapteinene før etappe 8 med mindre du trenger å frigjøre noe budsjett. Se an hvordan det ligger an i sammendraget, og følg med på hvem som sier de vil prøve seg.

Klatrere

Olala, for en kategori på Tourmanager. Her er det altså så mange å velge mellom. Jeg tenker at man ikke kan gå uten Alaphilippe (8.2) – han har x-faktoren og kan vinne når som helst, selv om det sannsynligvis ikke blir de lange bruddene med det første.

Richard Carapaz (8.2) kan også være et godt alternativ, men han er dyr, og det er usikkert hvorvidt de som kjører for sammendraget er i stand til å ta mye Tourmanager-poeng.

Det er ikke gitt at klatrerne er mest aktive på etappe syv. Fredagens etappe passer bedre for klassikerryttere som vi finner i andre kategorier. Lørdag og søndag kommer det derimot til å bli fyrverkeri.

Buchmann (8.0) er i Touren for å jage etapper. Han besitter absolutt kapasiteten til å kjempe om seieren, men er ikke akkurat kjent for sin angrepsvillighet og har liten erfaring i å være i de duellene på den måten.

Warren Barguil (7.8) er en fargerik og angrepsvillig rytter. Han er ikke nødvendigvis et dumt valg, men han har ikke vist hittil i år at han har kapasiteten til å klatre med de beste.

PRØVER SEG: Wout Poels. Foto: Benoit Tessier

Wout Poels (7.0) kommer garantert til å prøve seg. Formen hans er et spørsmålstegn – han var direkte svak i Sveits rundt, men vi vet hva han er god for på sitt beste.

Esteban Chavez (7.0) er også en type som kan gjøre det bra i helgen. Han har vist bedre form enn de vi har nevnt hittil, og jeg er overbevist om at han besitter egenskapene til å vinne. Han er riktignok tre og et halvt minutt bak i sammendraget, så jeg ville sett an sammendragssituasjonen etter fredagens etappe.

En annen som har vist bra form hittil, er Bauke Mollema (6.9). Han er etter min mening for høyt oppe i sammendraget til å være aktuell, men skulle han få muligheten senere i rittet må han vurderes. Han virker å være i mye bedre form enn da han ble frakjørt i brudd etter brudd i Giroen tidligere i år.

Baskerne Ion Izagirre (6.8) og Pello Bilbao (6.6) har jeg derimot større tro på. De har fin pris, og de sangglade kompisene har frie tøyler og ikke minst: gode utforegenskaper som kan komme godt med på lørdagens etappe.

AG2R-duoen Nans Peters (5.6) og Ben O´Connor (6.2) har fine meritter og fristende priser, men er usikre etter velt. Dan Martin (6.2) har jeg ikke troen på og styrer unna.

Patrick Konrad (5.6) har en pris jeg ble fristet av før spillet startet, men uteblir fra mitt lag før han viser form etter velten på første etappe.

Ungdomsryttere

Jonas Vingegaard (6.4). Ham tror jeg rett og slett du må ha. Han flyr om dagen, og kommer til å være der oppe. Ikke i brudd med det første, men ser ikke at det er to klare bruddkandidater fra denne kategorien.

David Gaudu (7.6) kjører også for sammendraget. Han har sett frisk og fin ut, og er typen til å prøve seg. Fordelen hans er at han ikke er den sammenlagtkandidaten som er mest markert.

Sergio Higuita (7.2) er her som hjelper for Uran og har kjørt bra hittil. EF vil nok ha med ham høyt oppe i sammendraget så lenge som mulig. Jeg tror ikke de lar ham gå i brudd – og det får han nok ikke lov til av de andre lagene heller.

Styr unna Hamilton (6.3, prøver å henge med i sammendraget, men ikke god nok for poeng), Paret-Peintre (5.5, veltet i starten og har fortsatt vondt i kneet, håper å være tilbake senere i Touren), Madouas (5.6, hjelper for Gaudu) og UAE-triangelet McNulty, Hirschi og Bjerg (skadeskutt og hjelper Pogacar).

Brent Van Moer (5.0) er kjempeinteressant for etappe syv. Vi så kjørestyrken hans på etappe fire, og han vant en lignende etappe i Dauphiné. Stefan De Bod (4.8) vil også prøve seg i brudd, men det er flere i Astana jeg har større tro på. Ide Schelling (5.2) går nok all in for å beholde klatretrøyen, og kan være en fin man på etappe syv. Etappe 8 og 9 blir nok for tøffe for ham.

SKREDDERSYDD ETAPPE VENTER: Søren Kragh Andersen kan sette sitt preg på den sjuende etappen i Tour de France. Foto: Anne-christine Poujoulat

Temporyttere

Jeg innehar Søren Kragh Andersen (6.5) på mitt lag, og han beholder jeg til og med etappe syv. Den er skreddersydd for den offensive dansken. Det er imidlertid flere offensive og sterke temporyttere til den bruddetappen. Thomas De Gendt (6.5), Stefan Küng (6.5), Kasper Asgreen (7.3), Victor Campenaerts (5.3) og Mattia Cattaneo (4.5).

Har du en av disse, tror jeg ikke at jeg vil anbefale å bruke et bytte. Sannsynligvis kjører jeg Cattaneo inn på mitt lag til etappe 8 – han er en bra klatrer og det frigjør budsjett til andre kategorier.

Hjelperyttere

Wout Van Aert og Mathieu van der Poel. Gjør det så enkelt til etappe syv. Så er spørsmålet om man tør å bytte ut Van der Poel etter etappe syv. Jeg er ekstremt usikker. I spurtene kjører de for Philipsen/Merlier, og i fjellene har han ikke sjanse. Samtidig risikerer man å havne bakpå dersom han plutselig slår til på en av de flate etappene neste uke. Det blir deilig når han bryter og man får litt mer handlingsrom på budsjettfronten.

Selv sitter jeg med Lutsenko (6.9) for øyeblikket. Alle tre etappene i helgen passer ham meget godt, og han er i strålende form. Problemet er at han er nummer fem i sammendraget, og kan få begrenset spillerom i brudd.

Lagkameraten hans, Omar Fraile (5.6) vurderer jeg på samme måte, men han er bak i sammendraget. Fin pris, offensiv og evne til å avgjøre fra brudd. Kan være farlig å ikke ha ham. Alex Aranburu (6.3) er også aktuell fra Astana, og han kan fort ta spurten fra et redusert hovedfelt eller en mindre gruppe fra brudd.

Etappe syv er nok også en etappe Matej Mohoric (5.3) har sett for seg. Den passer ham meget bra, og han er definitivt i stand til å vinne den. Jeg håper for hans skyld at han slipper å kjøre for Colbrelli i morgen. Det samme gjelder lagkameraten Dylan Teuns (6.7).

Jasper Stuyven (6.6) prøver seg garantert i morgen. Uff, skulle ønske jeg hadde nok bytter til å bytte ham inn og ut for denne etappen. Dette får du vurdere om du har råd til.

Magnus Cort Nielsen (6.2) er også i strålende form. Får han lov til å kjøre for egne sjanser, er han en solid mann til helgens etapper.

Andre man kan vurdere er Lukas Pöstlberger (4.8) og Tro-Bro Leon-vinneren Connor Zwift (3.8).

Spurtere

Ikke bruk bytter på å få inn Matthews/Colbrelli som den syvende etappen passer bra. Det tror jeg ikke lønner seg i lengden, og usikkerheten er for stor. Jeg har Cavendish og Bouhanni og blir stående med dem. Styr unna Alpecin-Fenix så lenge det er «tilfeldig» hvem som spurter.

Sportsdirektør

Deceuninck-QuickStep. Lett valg. Budsjett- og dristigvariantene er Astana og Bahrain-Victorious