Nytt tilfelle av farlig TikTok-trend: Gutt til sykehus

Onsdag fortalte TV 2 om at politiet i Agder hadde fått flere meldinger om at syklister opplever at forhjul, ratt og andre deler løsner.

Politiet mente at hendelsene kunne ha sammenheng med en TikTok- trend, og gikk ut med en kraftig advarsel.

– Vi forstår at det har blitt gjort for moro skyld, men det kan i verste fall få fatale konsekvenser. Det er en livsfarlig trend, sa Sigrid Viste ved politiets nettpatrulje i Agder.

Torsdag melder politiet i Sør-Øst at nok en mindreårig har blitt skadd, som de mistenker har sammenheng med trenden.

Løsnet forhjulet

Politiet og ambulanse var ved Klyve skole i Skien torsdag kveld.

– En mindreårig lokal gutt hadde falt over styret på egen sykkel, og det er mistanke om at noen har løsnes på skruene til framhjulet, skriver politiet på Twitter.

De opplyser at gutten brakk en arm og en tann. Han ble kjørt til sykehus for sjekk.

Patruljen oppretter sak på forholdet.

NETTPATRULJE: Pernille Myrvoll Olsen (t.v.) og Sigrid Viste (t.h.) jobber begge i politiets nettpatrulje i Agder. Foto: Kristian Badendyck Fjeldstad / Politiet

Filmer ulykken

I Agder opplevde en liten gutt også at forhjulet løsnet. Barnet måtte kjøres i ambulanse til sykehus med alvorlig skade i ansikt og hode.

Trenden hvor man løsner deler på sykkelen til andre skjer hovedsakelig blant barn og unge.

– Trenden går ut på at hovedsakelig barn og unge løsner deler på sykler til andre barn og unge eller ukjente personer. Det blir ofte gjort i tilknytning til skoleområder, sa Viste.

Videre er hensikten at fallet filmes når uvitende syklister setter seg på sykkelen.

Nettpatruljen oppfordret alle til å sjekke at sykkelen er i god stand før de sykler, spesielt dersom den har stått parkert i et uovervåket område en stund.

I tillegg oppfordret politiets nettpatrulje oppfordrer nå folk til å anmelde eller rapportere dersom dette er noe de opplever.