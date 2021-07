Trond (51) sliter fortsatt med å puste etter korona – dette vil forskerne gjøre for å lage medisinen

Trond Nordvik (51) var på jobb i Polen, da han fikk påvist korona. 51-åringen ble så dårlig at han ble lagt i koma, og i dag sliter han fortsatt med å trekke pusten.

– Det noen dager det var kritisk, og kunne gått begge veier.

Trond Nordvik trekker pusten, ofte og hardt. Han har akkurat lagt på plass to puter i stolene på terrassen, i Bekkjarvik i Austevoll. Virkningen av den lille anstrengelsen er stor.

– Det skal ikke så mye til. Jeg må snakke mellom takene, sier Trond.

2,5 måned etter at han ble vekket fra koma, sliter han fremdeles med å puste. Han har «langtidscovid», han og mange andre. Bare i Storbritannia tror man at så mange som to millioner mennesker sliter med ettervirkninger fra koronasykdom.

Trond Nordvik fikk Covid19 på jobb i Polen. Det holdt på å koste han livet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Chili uten smak

Den aktive 51 åringen var på jobb i Polen da han fikk påvist korona. Båten han er kaptein på, var under ombygging på et polsk verft. Og om bord var det mannskap og arbeidere fra flere nasjoner.

– Vi, det norske mannskapet, hadde vårt regime med vasking av hender, munnbind og sprit. Men det var vanskelig å få alle til å opprettholde smittevernreglene. Er ikke de utenlandske arbeiderne på jobb en dag, så får de ikke betalt. Da er det vanskelig å holde seg hjemme om en har symptomer.

Han opplevde også at koronasmitten var annerledes og mer hissig der nede, og ikke så kontrollert som vi er vant med her hjemme.

Nesten alle de norske på båten ble syke. Men ingen som Trond.

– Jeg innså at jeg hadde covid da maten ikke smakte noe. Jeg spiste chilli uten å merke det.

Kapteinen ble syk, og kom seg på sykehus, men han ble bare dårligere og dårligere. Og etter en uke, 1 april, ble han lagt i koma.

– På den tiden var jeg så sliten, at det kjentes ok å legges i koma. Det var nok verre for familien og de fire voksne barna hjemme.

Hjem i kuvøse

HJEM: Kona Anette og de fire voksne barna satt hjemme i Norge da de fikk beskjed om at Trond lå i koma. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hjemme på Bekkjarvik i Austevoll var beskjeden fra Polen vanskelig å ta inn for kona Anette, og de fire voksne barna.

– Da vi fikk telefon om at han skulle legges i koma var det veldig tøft. Kommer jeg til å få snakke med han igjen? Det var helt grusomt.

Dagene gikk, og det tok nesten to uker før Trond ble stabil nok til at de kunne fly han hjem i kuvøse i ambulansefly.

– Jeg sovnet i Polen, og våknet 13 dager senere på Haukeland, uten å ha en eneste erindring. Det er litt spesielt, sier Trond.

Trond har en autoimmun sykdom. Og han mener den, og medisinene han tar i den forbindelse, kan være grunnen til at han ble så dårlig, og at kroppen nå ikke utvikler antistoffer.

Blodet er endret

Nå er aktive dager byttet ut med jobben det er å puste. Han higer etter pusten etter den minste anstrengelse, og opptreningen er satt på vent. Tiden i koma stjal 18 kilo muskelmasse, og da han våknet kunne han ikke engang holde hodet oppe selv.

Musklene som skulle puste for han, ble svakere og svakere da han lå i respirator. Og han er ikke alene.

Det er ikke bare muskelsvinn som gjør at mange sliter med såkalt lang covid.

Det mener tyske forskere ved det anerkjente Max-Planck-instituttet. De har akkurat publisert en studie der de for første gang påviser at koronaviruset fører til langvarige, kanskje evige forandringer i pasientenes blod.

Først og fremst er det de røde blodlegemene som er påvirket.

– Pasienter med lang covid sliter ofte med utmattelse. Dette kan være på grunn av at blodcellene ikke lenger er i stand til å gjøre jobben sin. De kommer ikke så lett gjennom kroppen til lungene og andre organer, sier Jochen Guck som er direktør ved Institutt for lysvitenskap til nyhetsbyrået Reuters.

Ikke like elastisk

Forskerne analyserte blod fra 55 personer, hvorav 31 hadde hatt covid. Analysene viste at blodcellene til dem som hadde hatt viruset hadde mistet sin elastisitet og i noen tilfeller blitt større.

– Normalt skal røde blodlegemer være bøyelige og myke. På den måten er de i stand til å bevege seg inn i de aller minste blodårene, kapillarene. I covid-pasientene så vi at svært mange av cellene ikke lenger var elastiske, sier forsker Martin Kräter til Reuters.

Også de hvite blodlegemene var forandret hos dem som hadde vært syke, noe forskerne tror kan påvirke pasientenes immunsystem på en negativ måte.

Den nye forskningen gir nå håp til disse pasientene, for nå begynner jobben med å utvikle legemidler som forhåpentlig kan gjøre blodcellene normale igjen.

– Denne nye innsikten i cellenes mekanikk og fysiske egenskaper åpner for nye behandlingsmetoder. Hvis vi klarer å utvikle legemidler som kan regulere blodcellenes størrelse og stivhet, vil blodsirkulasjonen til disse pasientene kunne bedres,» sier forskningsdirektør Jochen Guck.

Fysio hver dag

– Jeg skal tilbake til der jeg var. Jeg gleder meg til jeg blir så frisk at jeg kan utnytte kapasiteten. Trene igjen, sier han.

Fra terrassen ser Trond fjellet han lett besteg tidligere. Der skal han tilbake.

– Der er noe av det jeg savner mest. Kontrasten er stor til slik det er nå. Men jeg forberedte meg fra sykehussengen. Jeg visste det kom til å bli nedturer, og jeg må være tålmodig. Forhåpentligvis er det forbigående, og før eller senere skal jeg tilbake der jeg var. Det har jeg tro på selv, sier 51-åringen.

BEHANDLING: Trond går daglig til fysioterapeut Margaret. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hver dag går han til fysioterapeut Margaret Økland Larsen. Sammen får de det beste ut av lungene til Trond. Han puster, og hun presser slik at hver miste luftboble blir utnyttet. Økland Larsen understreker viktigheten av fysioterapi når det gjelder koronapasientene, både når de er i respirator, og etterpå.

– Det som skjer med Trond og pusten hans etter behandling er at han puster bedre og lettere. Men foreløpig varer det ikke ut dagen. På sikt skal de starte annen type trening, sier Økland Larsen.

I minneboken han har fått fra sykehuset, er det bilder og beskrivelser fra oppholdet han husker så lite fra. Nå kan han se hvor dårlig det sto til på det verste.

– Jeg føler meg egentlig veldig heldig som er på rette siden av livet.