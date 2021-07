Filip Ingebrigtsen sesongdebuterte: – Jakob trodde karrieren min var over

Etter at Jakob måtte kaste inn håndkleet med halsbetennelse, var Filip Ingebrigtsen den eneste av brødrene som stilte på start under torsdagens Bislett Games.

Filip har slitt med en ukjent sykdom denne sesongen, og fortalte tidligere denne uken til NRK at han nærmest hadde sluttet å tenke på OL. Derfor var det en gledens dag da 28-åringen endelig stod på startstreken for første gang denne sesongen torsdag.

Ingebrigtsen løp et godt løp, og krysset målstreken på tiden 7.34,00, noe som er soleklart personlig rekord på distansen. Lillebror Jakob har den norkse rekorden med 7.27,05.

– Så langt nede som jeg har vært i år tror jeg ikke jeg har vært i min aktive karriere. Jeg har vært så frustrert. Jeg har liksom ikke hatt noen skade eller noe sykdom, kroppen har bare vært helt ute av det, og ikke klart å trene i det hele tatt. Det er ekstremt mange som har stått på for at jeg skal komme tilbake igjen, og det gjør det ekstra deilig når jeg vet at det er så mange som gjør et stort stykke arbeid for å få meg til å prestere. Jeg blir nesten litt rørt, sier 28-åringen til TV 2.

Han forteller at han har tatt mange tester for å finne ut hva som er galt, uten å finne årsaken til at kroppen ikke har fungert.

– Jeg har tatt mange tester. Jeg er tilsynelatende frisk, men det er etter eller annet som er fullstendig galt. Vi har spekulert mye, men vi har ikke funnet noe, sier han.

Formen var til tider så dårlig at lillebror Jakob trodde storebrorens karriere var over.

– De har sett hvor dårlig jeg har vært. Jeg har ikke vært i stand til å jogge med de eller være på trening med de, så jeg tror de er veldig glade. Jakob sa vel at karrieren min var ferdig, da han så hvordan jeg var i Sierra Nevada. Han vet hvilket nivå man må være på, og han så hvilket nivå jeg var på der.

– Det var litt sånn det føltes også, for jeg prøvde liksom alt uten at noe bedret seg. Jeg har løpt fort siden 2016, så jeg vet at jeg kan løpe fort. Jakob satt litt ord på det, for det var litt sånn at jeg følte at kanskje det var det. Nå er det ferdig. Tydeligvis hjelper det å ha litt tålmodighet, sier en tydelig lettet Ingebrigtsen.

Planen er nå at Filip Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under OL i Tokyo.

Til TV 2 forteller Gjert Ingebrigtsen at han nesten fikk tårer i øynene da han så sønnen.

– Når du ser han kommer ut av tunnelen, og ting begynner å virke, er det en fantastisk følelse når du vet hvor langt nede han har vært. Og så er det i tid til OL, det er en fantastisk følelse.

– Nå ser vi framover mot OL. Det som har vært, har vært. Vi fortsetter prosessen med å finne ut hva som har vært galt når sesongen er ferdig.

Foran Ingebrigtsen var Yomif Kejelcha overlegen, og løp inn til ny årsbeste i verden med tiden 7.26,75.

Eldstebror Henrik ble nylig operert for en lårskade, og det er klart at han mister resten av sesongen. Gjert forteller at det er stor sjanse for at Jakob går glipp av flere løp på grunn av sykdommen.