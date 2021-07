Mjøndalen-tap etter keeperens forferdelige tabbekveld

Mjøndalen-keeper Sosha Makani tabbet seg ikke bare ut én, men to ganger da Odd gjestet Consto Arena torsdag kveld.

Mjøndalen - Odd 1-2

Det var spilt 40 minutter av første omgang da Makani tabbet seg ut for første gang. Mjøndalen-forsvarer Sondre Solholm Johansen spilte en tilsynelatende enkel pasning tilbake til keeperen, men Makani misset fullstendig med mottaket, og ballen trillet inn i buret bak han. Målet var nærmest en kopi av Spania-keeper Unai Simons tabbe mot Kroatia i EM. Dermed stod det 1-0 til bortelaget ved pause.

– Det er ikke ofte Sosha gjør de greiene der. Å lime den i krysset fra meg der er ikke så snil det heller, sa Johansen til Discovery+ med litt glimt i øyet i pausen.

Fire minutter ut i andre omgang skulle Makani komme i søkelyset nok en gang, og også denne gangen av feil årsak sett med brune øyne. Odds Lars Olden Larsen slo et tilsynelatende ufarlig innlegg inn i boksen, men i stedet for å ta ballen med hendene valgte Makani å forsøke å beine ballen unna. Ballen smalt i armen på midtstopper Markus Nakkim, og dommeren pekte på straffemerket. Fra elleve meter var Mushaga Bakenga sikker som banken, og doblet ledelsen for de hvite fra Skien.

Ibrahim reduserte for hjemmelaget, men det ble med det ene målet for Mjøndalen. Dermed tar Odd med seg alle tre poengene fra Mjøndalen, etter en kveld Sosha Makani nok ønsker å glemme så fort som mulig.