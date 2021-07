Skjøt kjæresten sin med hagle – dømt til tre år og syv måneders fengsel

Mannen som skjøt kjæresten sin med hagle på Oppsal, mener det var et uhell. Retten mener forklaringen kan stemme, og har derfor dømt han til tre år og syv måneders fengsel for uaktsomt drap.

Det var en septemberkveld i 2018 at en 56 år gammel mann ringte til politiet og forklarte at det hadde skjedd et uhell hjemme hos ham.

Han forklarte at han hadde tatt fram en hagle i forbindelse med en krangel med kjæresten, og at den så hadde gått av. Kvinnen døde.

Mannen ble tiltalt for forsettelig drap etter hendelsen.

Fredag ble mannen dømt til tre år og sju måneder i fengsel for uaktsomt drap.

– Han er ekstremt lettet. Det har vært en ekstrem påkjenning. Saken ligger jo tre år tilbake i tid. Nå kommer han til å ta den straffen han har fått, og det er en rettferdig straff, sier mannens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen til TV 2.

FORSVARER: Advokat Bjørn Aksel Henriksen (t.h.), her sammen med advokat Eitya Rehman i en annen rettssak i 2014, sier klienten er svært lettet. Foto: Anette Karlsen / NTB

– Denne saken skulle vært avgjort for to år siden hvis påtalemyndigheten hadde tatt innover seg bevissituasjonen. Da ville han vært ferdig sonet i dag, og både han og pårørende kunne kommer seg videre i livet, sier Henriksen.

Defekt hagle

Mannen har helt siden drapet holdt fast ved sin forklaring og sagt han skjøt kjæresten ved et uhell.

Han satt varetektsfengslet fram til januar 2019, men så mottok politiet en teknisk undersøkelse av haglen hans. Den viste at haglen var defekt og gikk av ved normal sammenklapping, uten at man trenger røre avtrekkeren.

Dermed mente retten det ikke lenger var gode nok beviser for å holde ham fengslet for forsettlig drap.

– Virker konstruert

Politiet mente likevel at mannens troverdighet var lav, og at forklaringen hans virket oppkonstruert.

AKTOR: Alvar Randa, aktor i saken, mente det var grunnlag for å dømme mannen for forsettlig drap. Foto: Terje Pedersen / NTB

De mente også andre rettsmedisinske undersøkelser ikke stemte overens med mannens forklaring, blant annet hvor på kroppen kjæresten ble skutt.

Den avdøde kvinnen ble ifølge dommen skutt med to skudd, som påførte kvinnen skader i brystet. Hun døde umiddelbart av skadene.

Under rettssaken, som ble avsluttet i mai, la aktor Alvar Randa ned påstand om 11,5 års fengsel for forsettelig drap.

– Jeg mente det var grunnlag for å dømme ham for forsettlig drap, og så registrerer jeg at retten mener noe annet. Nå skal jeg se på dommen, og så skal jeg skrive en innstilling til Riksadvokaten før ferien, sier Randa til TV 2 fredag.

Forsvarer Bjørn Aksel Henriksen har flere ganger uttalt at han mener det var feil å tiltale hans klient er tiltalt for forsettelig drap.

– Du skal ikke ta fram en hagle i en krangel hvor det er drukket alkohol, og du skal heller ikke lade den. Han er å bebreide for dette, og saken fikk et fatalt utfall på grunn av hans uaktsomhet, sa Henriksen til TV 2 i mai.

– Men det er stor forskjell på å gjøre noe klanderverdig og å skyte noen med viten og vilje. Den våpentekniske rapporten viser at han har forklart sannheten i fra dag én.

Henriksen fikk altså medhold av retten i at mannen ikke drepte kjæresten med vilje.

SKJEDDE HER: Den 25. september i 2018 ble politiet varslet om en ulykke. I en leilighet på Oppsal fant de en kvinne drept. Foto: Heiko Junge / NTB

«Det bare skjedde»

Blant annet viser retten til at den dømte allerede i telefonen med AMK fortalte at geværet uventet hadde gått av.

Da politiet ankom leiligheten, uttalte mannen «Jeg forstår ikke, det bare skjedde».

I sin forklaring sa mannen at han ikke rørte avtrekkeren på våpenet, og at ladningen plutselig og uventet gikk av.

Krimtekniske undersøkelser av hagla viser at den konsekvent gikk av ved normal sammenklapping, uten å røre avtrekkeren.

Undersøkelsene viste også at det var mulig å unngå avfyring ved å klappe geværet varsomt sammen.

Mannen har i avhørt forklart at han ikke visste at hagla var defekt, og at han aldri hadde ladet våpenet før kjæresten ble drept. I et senere avhør forklarte han imidlertid at han hadde prøveskutt geværet for cirka 20 år siden, og at det fungerte da.

Retten finner ikke en bevismessig dekning for at han ville ha avfyrt skudd mot kvinnen. De mener at det derimot er hevet over enhver tvil at han handlet uaktsomt, og også grovt uaktsomt.

Mannen er også dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisning til kvinnens far og hennes to sønner, til sammen 375.000 kroner. Han er også dømt til å betale utgiftene forbundet med den avdøde kvinnens bisettelse.