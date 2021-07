Trafikkaos på E6 etter at to lastebiler har kollidert i tunnel

To lastebiler har kollidert på E6 i Ekebergtunnelen i Oslo. Totalt er tre biler involvert og en person er meldt skadd.

Saken oppdateres.

– Først har det vært et sammenstøt mellom to tunge kjøretøy. Det ene ble deretter presset inn mot tunnelveggen og inn i et mindre kjøretøy, forteller operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Personen i det mindre kjøretøyet venter på å bli frigjort.

– Vedkommende kommer seg ikke ut av bilen, så brannvesenet jobber med å ta ut frontruten, sier operasjonslederen.

En person er lettere skadd.

To av tre felt i nordgående retning er stengt.

– Det er store trafikale utfordringer. Trafikken går tregt forbi i venstre felt. Vi har bestilt tungberger, men det kan ta noe tid før den er fremme, sier Stokkli.

Vegtrafikksentralen Øst oppfordrer bilister til omkjøring via Ring 3.