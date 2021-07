Dette sier Solberg om utsettelse av gjenåpning

Delta-viruset kan sette en stopper for gjenåpningen av Norge. – Må finne det optimale tidspunktet å åpne, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tidligere torsdag uttalte helseminister Bent Høie (H) at den videregjenåpningen av Norge, trinn fire, kan bli utsatt på grunn av faren for spredning av delta-varianten av koronaviruset. Det meldte VG.

Delta-varianten sprer seg nå i europeiske land, og fører enkelte steder til at smittetallene skyter i været, blant annet i Storbritannia og Russland.

– Vi skal gjøre disse vurderingene rundt gjenåpning etterhvert. Det er først i uke tre vi skal vurdere dette. Det er klart det er bekymringsfult når vi ser at europeiske land får stadig mer delta-virus. Vi vet ikke hvordan dette vil slå ut i Norge, sier statsminister Erna Solberg til TV 2.

– Vi skal åpne

Hun lover at det blir lettelser, men at tidspunktet også må være optimalt.

– Vi har allerede sagt det vil bli flere som kan reise over landegrenser og til andre europeiske land, sier hun.

Samtidig understreker hun at det er viktig for helsemyndighetene at så mange som mulig er vaskinert før delta-viruset begynner å spre seg i Norge.

Derfor kan det være trinn fire blir holdt igjen noe.

– Det er bekymringsfult med disse landene som nå har økende andel delta-virus, og vi mener det er viktig å vaksinere flest mulig før delta tar overhånd. Vi skal åpne på et tidspunkt Spørsmålet er hvilket tidspunkt som er optimalt, sier hun.

– Kan bli utsatt

Også Bjørn Guldvog mener det kan være riktig å vente med videre gjenåpning.

– Det er riktig å vurdere om tidspunktet for å innføre trinn fire kan utsettes noe. Ikke nødvendigvis lenge, men noe, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Trinn fire innebærer at en god del koronarestriksjoner lettes. Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner.

– Det er en uke igjen til det har gått tre uker fra trinn tre, men med den usikkerheten knyttet til deltavarianten vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli fremfor å ta et steg fram, sier Høie til VG.

Innføringen av trinn fire vurderes etter smittesituasjonen, vaksineringen og belastningen på helsetjenesten.

– Når deltavarianten blir dominerende, vet vi ennå ikke nok om hvordan det vil slå ut i Norge. Vaksineringen kommer med positive og negative nyheter, og det er fortsatt usikkerhet fremover som vi må ta høyde for, sier Høie.

Trinn tre ble innført søndag 20. juni. Det innebar blant annet opphevelse av den nasjonale skjenkestoppen, og at breddeidretten ble åpnet opp for voksne over 20 år.