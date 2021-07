Mann frifunnet for skyteepisode på Grünerløkka i Oslo

En mann i 20-årene som var tiltalt for en skyteepisode på Grünerløkka, ble frifunnet i Oslo tingrett. En annen mann ble dømt for å frakte skytteren bort.

Flertallet i tingretten konkluderte med at det forelå tilstrekkelig tvil om det var mannen eller en tredjeperson som løsnet minst to skudd på Grünerløkka 28. november.

Mindretallet mente mannen var skytteren. Retten var derimot samstemte om at han var involvert i skyteepisoden.

Mannen ble derimot dømt til å betale 20.000 kroner i oppreisning til en kvinne som fikk ett skudd avfyrt inn i leiligheten sin. Retten mente at det forelå «klar sannsynlighetsovervekt» for at mannen var skytteren, noe som er nok til å idømme erstatningsansvar, men ikke straff.

Han ble for øvrig dømt for bæring av kniv på offentlig sted og tre tilfeller av narkotikaoppbevaring. Straffen ble 90 dagers fengsel. Mannen har allerede vært 162 dager i varetekt og har dermed sonet ferdig.

En annen mann ble dømt til 120 dagers fengsel for å ha fraktet skytteren og våpenet bort fra åstedet. Han ble dømt for medvirkning til grov ulovlig bevæpning.

