Nå åpnes det for mer publikum på konserter

Flere arrangører vil utover sommeren kunne ta i bruk koronasertifikat og hurtigtesting, som vil gjøre det mulig for flere å delta.

Strenge regler på hvor mange som kan delta på arrangementer har ført til at det norske kulturlivet trolig er hardest rammet i pandemien.

Selv om sommerens trinnvise gjenåpning har ført til at flere kan samles, er fortsatt kapasiteten på arrangementer milevis unna et normalår.

Nå kommer imidlertid Helsedirektoratet med gode nyheter.

Flere arrangører vil allerede utover sommeren kunne ta i bruk koronasertifikat og hurtigtesting. Det vil gjøre det mulig å lage arrangementer for et større publikum.

– Ved å bruke sertifikat, i kombinasjon med et tilbud om hurtigtesting, kan arrangører være tryggere på at ikke deltakerne smitter hverandre. Dermed blir det forsvarlig å gjennomføre større arrangementer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

FEST: Helsedirektøren ikledd en ny t-skjorte som oppfordrer til fest med god smittevern. Foto: Helsedirektoratet

Må ta stilling

Formålet med regelverket er å sikre at gjester som er på arrangementer ikke er smitteførende. Dette krever imidlertid en del av arrangørene.

Helsedirektoratet sier at arrangører først må ta stilling til om de vil gjennomføre arrangementer med eller uten bruk av koronasertifikat.

Bruk av koronasertifikat gjør at det er tillatt med flere deltakere på arrangementet, men det stilles samtidig flere krav til gjennomføringen.

Se kravene i Veiledning om koronasertifikat til arrangører.

Regler for arrangement på trinn tre: Private arrangementer: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute. Offentlige arrangementer: Med faste tilviste plasser: Inntil 1000 personer (500x2 kohorter) innendørs og inntil 2.000 personer (500x4) utendørs.

Uten faste plasser: inntil 400 (200x2) innendørs, 800 utendørs (200x4).

For arrangementer der testing eller koronasertifikat tas i bruk: Faste tilviste plasser: 50 prosent kapasitet opp til maks 2.500 personer (500x5) innendørs eller 50 prosent kapasitet opp til maks 5.000 personer utendørs (500x10)

Uten faste plasser: Opptil 1000 innendørs og 2000 utendørs. Maks 50 prosent kapasitet begge steder, og i kohorter på 500 personer. Fakta: NTB

Avtale med testtilbyder

For å sikre testkapasitet og tilgjengelighet i forbindelse med arrangementet skal arrangør inngå avtale med én eller flere testtilbydere.

For å unngå køer og ansamlinger bør testing gjennomføres i god tid i forkant av arrangementet. Men testing kan ikke skje tidligere enn 24 timer, fordi grønt sertifikat basert på test kun varer i 24 timer.

Felles for alle arrangementer (både med og uten koronasertifikat) er at det fortsatt må gjennomføres med smitteverntiltak

Helsedirektoratet viser til en fullstendig oversikt over regler og antallsbegrensninger for offentlige arrangementer med og uten koronasertifikat her.