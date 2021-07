Nå kan du få fengsel for å vise nakenbilder fra din egen mobil

Fra og med torsdag kan man risikere fengselsstraff på opptil to år for å dele nakenbilder, voldsvideoer eller annet krenkende innhold i sosiale medier. Loven gjelder også for videresending og fremvisning.

Lovendringen skjerper straffen for å dele krenkende innhold på nett, og setter en strafferamme på opptil to år ubetinget fengsel for deling av krenkende innhold på nett.

– Jeg synes det er bra at det endelig har kommet en straff på det. Det er på tide, sier Oda Annie Steen (18) til TV 2.

En del av hverdagen

Flere unge i Oslo sentrum er positive til den nye lovendringen, og forklarer at spredning av nakenbilder og voldsfilmer er en del av hverdagen deres.

Politiet har lenge savnet en lovgivning som tydeliggjør strafferammene rundt uønsket bildedeling. Nå håper de at lovendringen vil sette en stopper for spredning.

Straffbart å vise nakenbilder

– Lovendringen konkretiserer hva det er som er straffbart og dele og ikke, sier Mads Holmern i Nettpatruljen, Sør-Øst politidistrikt

Holmern forklarer at det å vise frem krenkende bilder fra sin egen mobil også regnes som straffbart.

– All spredning er i utgangspunktet ulovlig hvis videoen er av krenkende karakter, sier Holmern

Hans Marius Tessem, leder i Slettmeg.no er positiv til den nye lovgivningen, men frykter at straffen vil føre til at færre vil søke om hjelp.

– I sånne saker er det ofte ikke svart og hvitt. Det er gjerne ikke bare et offer og en gjerningsperson og noen ganger så er rollene blandet. Ofte dreier det seg om en kjæreste eller lignende, så det at en straff blir tydeliggjort kan i noen tilfeller føre til at folk ikke søker om hjelp.

– Hva gjør man hvis et uønsket bilde eller video blir delt på nett?

SLETTMEG: Slettmeg.no jobber med å hjelpe mennesker som vil fjerne uønsket innhold av seg selv på nettet. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Oppsøke hjelp så tidlig som mulig

– Det verste man kan gjøre er å ikke gjøre noen ting. Vi ser at i noen tilfeller at spredningen kan bli ganske stor, og jo større problemet blir jo vanskeligere er det å løse opp i det. Det å ta grep og søke om hjelp tidlig er det beste man kan gjøre.