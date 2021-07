Partiet for milliardærene

«Mennesker, ikke milliarder» påstod Erna Solberg i 2013.

Hun var da statsministerkandidat for en utgave av Høyre som forsøkte å gjennomgå en pr-forvandling.

Privatisering, skattekutt og et mer utrygt arbeidsliv var tonet ned i ordene som de brukte.

Partiet forsøkte å fremstå som noe annet, enn det deres egen historiker Francis Sejersted har slått fast at de er: «Høyre har alltid fungert som et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet», opplyste Sejersted i boken om Høyres egen historie.

Nils Kristen Sandtrøen Foto: Arbeiderpartiet

Men selv om PR-arbeidet var endret, var innholdet i realpolitikken det samme, eller til og med enda mer forskjellsdrivende, markedsliberalistisk og urettferdig enn før.

Og det er de faktiske beslutningene som teller og påvirker folks liv - ikke kosebilder og morosaker i et forsøk på å få et overklasseparti til framstå som noe annet enn hva det er.

Pariakaste

På Dagbladets forside 1.juli kan vi også se hva som har blitt samfunnsutviklingen: Under statsminister Solbergs tid har noen av de aller rikeste, som tilfeldigvis er de samme som har gitt millionbeløp til Høyres valgkamp, doblet sin formue.

Realiteten står i skarp kontrast til Stein Erik Hagens påstand fra 2017 om at milliardærer blir behandlet som en pariakaste.

Arven etter Solberg og åtte år med sentralisering, privatisering og mer til dem som har mest fra før, forteller mye om hva som er prioritert og nedprioritert i bevisste politiske valg.

Høyre har vedtatt kutt i velferdstilbud, dyrere tjenester og økte avgifter for vanlige folk.

Slik har arbeidsfolk og familier flest blitt tvunget til å finansiere saftige skattekutt for de få på toppen.

Valgkampbidragene fra Hagen og hans likemenn har åpenbart gitt de god avkastning. Flere pensjonister som har vært med å bygge landet, har derimot fått mindre å rutte med.

Tannregulering

Enkelte med de laveste lønninger ser at kjøpekraften synker og støtte til briller for tannregulering og briller til barn kuttes.

Det er politiske valg. Men til høsten er det også et valg. Et stortingsvalg, der vanlige folk kan bruke stemmen for å sikre et nytt stortingsflertall.

Arbeiderpartiet går til valg på at det skal bli vanlige folks tur, og vi har lagt fram en konkret liste over saker som vi vil gjennomføre allerede de 100 første dagene dersom Norge får en ny regjering.

Det vil bli billigere for arbeidsfolk å pendle til jobben og være med i en fagforening.

Foreldrene vil få billigere barnehageplasser. Høyreregjeringens salg og privatisering av våre felles norske skoger skal stoppes, og vi vil kutte de overprisede gebyrene som ungdom nå må betale for å ta teoriprøven eller bildet til førerkortet.

For det er dette politikk bør handle om: Å gjøre livet bedre for vanlige folk. Ikke bruke politisk innflytelse til at en liten gruppe av de aller rikeste skal ta over stadig mer av pengene og makta.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no