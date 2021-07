Dette er den nye Diana-statuen

En liten intim seremoni ble avholdt ved Kensington Palace i London torsdag ettermiddag. Hagen der statuen er plassert var et av Dianas favorittsteder.

Under seremonien, der mange av prinsesse Dianas nærmeste venner og familie var til stede, avduket prins William og prins Harry den nye statuen av Diana.

Torsdag ville vært prinsessens 60-årsdag.

Prinsesse Diana mistet livet i en bilulykke i Paris i 1997 mens hun ble forfulgt av paparazzier. Hun ble 36 år gammel.



Det var hennes to sønner som i 2017 bestilte statuen. Tanken bak statuen er at den skal få besøkende ved Kensington Palace til å reflektere over hennes liv og arv.

I en uttalelse fra de to brødrene sier de at: «I dag, på det som skulle vært vår mors 60-årsdag, husker vi hennes kjærlighet, styrke og karakter - kvaliteter som gjorde henne til en god kraft rundt om i hele verden, der hun forandret utallige liv til det bedre.»

Torsdag møtes de to brødrene for andre gang etter at prins Harry brøt med kongefamilien og flyttet til USA. De to møttes også i april, i forbindelse med prins Philips begravelse i Windsor.