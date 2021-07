Formann (31) voldtok fremmed småbarnsmor i flere timer

Nå, snart syv år etter voldtekten, er mannen dømt til fengsel i fire år og seks måneder.

Mannens forsvarer, advokat René Ibsen, opplyser til TV 2 at mannen vil levere en fullstendig anke over dommen.

– Det er fordi dommen er helt uriktig, sier Ibsen.

Møttes på utested

Dommen fra Oslo tingrett forteller en skrekkelig historie om en augustnatt i 2014.

Kvinnen i 20-årene hadde akkurat begynt å studere og var derfor på fadderfest i Oslo.

Da festen var over, tok hun kontakt med en venninne som befant seg på et utested på Bislett. Kvinnen reiste dit, men da hadde venninnen allerede forlatt stedet.

I røykeområdet utenfor utestedet kom kvinnen i kontakt med en mann som på det tidspunktet var 24 år gammel. Han spanderte en øl på henne, og de to ble sittende til utestedet stengte.

Mannens kontoutskrift viser at han betalte regningen klokken 03.20.

Langvarig overgrep

Herfra og ut har de to vidt forskjellige forklaringer på hva som har skjedd.

Mannen, som i dag har en lederjobb og en god årsinntekt, mener at hun spurte om å bli med ham hjem, og at de to hadde frivillig samleie hjemme hos ham, før hun reiste derfra tidlig på morgenen.

Oslo tingrett har imidlertid sett fullstendig vekk fra hans forklaring. De mener, slik kvinnen forteller, at hun var svært beruset og hadde vanskelig for å komme seg hjem på egen hånd. Hun ble derfor med mannen hjem.

Kvinnen ønsket å gå på toalettet for å kaste opp, men mannen fikk henne til å legge seg på en madrass på gulvet i stedet.

Der utsatte han henne for gjentatte seksuelle overgrep i oppimot to og en halv time. På et tidspunkt ga kvinnen opp å gjøre fysisk motstand.

Ukjent gjerningsmann

Da hun på morgenkvisten kom seg ut av leiligheten, visste hun ikke hvor hun var. Hun klarte likevel å finne en trikk som tok henne til overgrepsmottaket hos legevakten.

Prøvene derfra underbygger tydelig hennes historie om svært omfattende overgrep.

DØMT: Oslo tingrett mener det er flere skjerpende omstendigheter ved voldtekten som taler for en streng straff. Foto: Frode Sunde / TV 2

Til å begynne med ønsket ikke kvinnen å anmelde saken – blant annet fordi hun hadde en liten datter og ikke ville at barnefaren skulle vite om det som hadde skjedd. Først i mars 2015, syv måneder etter overgrepet, gikk hun til politiet.

Saken ble etterforsket i nesten to år, men så ble den henlagt med ukjent gjerningsmann. Kvinnen hadde beskrevet mannen og oppgitt et navn til politiet som var ganske likt, men ikke helt likt, som gjerningspersonens.

Så, i juni 2018, ble mannen bedt om å avgi DNA-prøve i en helt annen sak. Da fikk politiet treff på den henlagte saken og kalte ham inn til avhør. Han har hele veien nektet straffskyld.

Fikk strafferabatt

I etterkant av hendelsen har kvinnen fått store problemer med rus. Det har blant annet ført til at saken flere ganger har måttet utsettes, og at hun til slutt måtte pågripes og gjennomføre et frivillig opphold på en avrusningsklinikk for å få rettssaken gjennomført.

Retten mener det er sannsynlig at voldtekten var en direkte utløsende årsak for kvinnens nåværende rusproblematikk.

Dommerne har kommet til at mannen i utgangspunktet skal dømmes til fem års fengsel, men på grunn av tiden som har gått med til å omberamme rettssaken, har han fått seks måneders strafferabatt. Derfor er straffen på fire år og seks måneder.