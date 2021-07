MGD-topp vil legalisere hjemmebrent

Tommy Reinås frykter at det gamle håndverket er i ferd med å dø ut. Miljøpartiet De Grønnes Stortingskandidat i Trøndelag vil derfor gjøre det lovlig å produsere hjemmebrent.

– Jeg tar til orde for en renessanse for heimerten, sier Tommy Reinås, når vi møter ham hjemme i Trøndelag.

Heimert er et lokalt uttrykk for hjemmebrent i det fylket som kanskje er den fremste regionen for hjemmebrenning, tradisjonelt sett.

Og tradisjonen er nettopp et av de viktigste argumentene for Reinås. Han sier han har tenkt på dette utspillet i sju år. Nå er det viktig å få diskutert dette. Jo før jo heller!

Produsentene snart på sykehjem

– Hvorfor vil du framsnakke noe som har vært forbudt i mer enn tretti år?

– La oss gjøre det på den rette måten den gangen her da, det trenger ikke bli som på 80-tallet, at folk ravet fulle rundt. Jeg tror folk drikker på en annen måte nå på 2000-tallet, ungdom har gått mer og mer over til øl og vin.

Miljøpolitikeren fremhever at dette dreier seg om trøndersk tradisjon, og han engster seg for at denne formen for drikkekultur kan være utdøende.

– Jeg mener vi må ta den debatten nå, for snart kan de som er eksperter på dette gamle håndverket være havnet på gamlehjem.

Kun til eget bruk

Trønderpolitikeren lager selv øl, og peker på den enorme interessen dette faget har fått i mange hjem.

INNSER AT HAN MANGLER PARTI-STØTTE: Tommy Reinås har i mange år vært aktiv for grønne partier, men vil også fronte saken om kortreist brennevin. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Jeg ser for meg at den som ønsker å brenne hjemme får kjøpt et sertifisert apparat til det. Og dette skal være til eget bruk, ikke salg, selvsagt.

Sjøl tror han ikke utspillet får særlig gehør i egen partiledelse eller i Stortingsgruppa. Det har han helt rett i. Til Trønder-avisa sier fungerende partileder Arild Hermstad at dette nok ikke er en sak MDG vil støtte eller prioritere.

– Vår kampsak dette valget blir nok å hindre at vi koker kloden, ikke å kjempe for at folk skal få koke hjemmebrent, sier han til avisa.

Reinås forsikrer overfor TV 2 at han fremdeles velger seg MDG på grunn av klima- og miljøsaken. Men vil likevel kjempe for å fjerne stigmaet han mener henger over dem som vil ta seg en sterk en.

– Det skal ikke være skambelagt lenger å ta seg en te-knert eller karsk (henholdsvis te og kaffe med HB i, red. anm.) enten til helga, eller hvis en har lyst til å lage seg noe godt til jul.

HB eksisterer fremdeles

Reinås hevder at det både lages og forbrukes hjemmebrent i det skjulte. Det får vi bekreftet på gata i Stjørdal kommune, hjemkommunen til MGD-politikeren.

FINNES HB Å FÅ KJØPT: Elias (21) drikker ikke heimbrent, men veit at det finnes å få tak i på Stjørdal. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Ja, såvidt jeg veit får du kjøpt heimbrent her omkring, sier Elias Guldseth (21)

– I russetida mi i fjor mener jeg det ble drukket heimbrent ja, såvidt jeg veit.

Han har aldri selv smakt varen, og foretrekker annen sprit når han skal kose seg, men synes det vil være greit å legalisere HB.

– Det kan være lurt å gjøre det lovlig når mange har lyst til å ta seg et glass.

Anita Sjåstad er av en helt annen oppfatning.

JA TIL LEGALISERING: Billy Reppe er av den formening at det bør være greit, når det er til eget forbruk. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Selv drikker jeg ikke alkohol, og nei, vet du det blir bare fyll og spetakkel av heimbrent, det må vi ikke legalisere, sier den aldrende damen som vi møter på torget i Stjørdal.

Billy Reppe har vokst opp i en tid der det var vanlig å få kjøpt en halv kopp kaffe på lokalet når man var på fest. Utspillet gir mening, synes han.

– Så lenge det bare er til eget bruk mener jeg vi kan legalisere det, ja.

– Vil du stemme MDG på grunn av dette utspillet?

– Nei!

Hjemmebrenning er forbudt i Norge etter alkoholloven av 2.juni 1989

I 1833 var det nesten 10.000 registrerte brennerier i landet

De senere årene svarer 3 av 4 nordmenn at de ikke synes hjemmebrenning er noen særlig alvorlig lovovertredelse