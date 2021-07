En rekke ferieland kan bli grønne for nordmenn

Fra 5. juli følger Norge EUs terskel for innreisekarantene. Folkehelseinstituttet oppdaterer sitt smittekart fredag.



De gjør sin egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at deres kart samsvarer med ECDCs.



Landene som er tilnærmet helt grønne på ECDC-kartet, er Island, Finland, Danmark, Estland, Lituaen, Polen, Tyskland, Frankrike, Italia, Malta, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas.



Østlendingene kan også glede seg over Västra Götalands län i Sverige har blitt grønt. Dermed ligger det an til handling i Svinesund og Strömstad også for dem som ikke er fullvaksinert.



De nye tersklene gjør at man slipper innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative.



