Hergeirssons vanskelige valg: – Det kommer til å gjøre vondt

Kjente navn med mange landskamper og medaljer for Norge i mesterskap må vrakes når OL-troppene i håndball blir klare lørdag.

Lørdag skal håndballandslagenes OL-tropper presenteres. Kun 14 spillere kan være på laget til Tokyo, og det gir landslagssjefene mye hodebry.

– Det er en merkbar forskjell å ha med seg kun 14 spillere og ikke 16, sier Thorir Hergeirsson.

Nå er det elleve til tolv spillere som gir seg selv, men det er mange hensyn å ta i uttaket av de siste i troppen og reservene.

I EM og VM i vinter var kamptroppene på 16 spillere, men landslagssjefene disponerte 20 spillere og det var mulig med mange bytter.

I OL er det to færre i troppen og mulighetene for bytter er få og strenge. Det kan kun byttes tre ganger ved skader eller sykdom. Og en spiller som blir tatt ut av troppen kan ikke komme inn igjen.

Begge landslagene reiser med 18 spillere, men kun én av de fire reservene kan bo i OL-leiren. De tre andre må være i området som brukes under precamp, og det er en flytur unna.

– Kommer til å gjøre vondt

TV 2s håndballekspert Bent Svele har sett på valgene som landslagssjefene må ta, og gjort sine egne konklusjoner.

– For kvinnene er 13 spillere klare slik jeg ser det. Det er ekstremt tøffe vurderinger og valg som skal gjøres, og spillere som kan være i flere posisjoner blir viktige i det endelige valget, sier Svele.

Det er flere etablerte landslagspillere som kjemper om de siste plassene. Det er lagvenninner i Vipers som er i kamp, og det betyr at Champions League-vinnere ryker ut av OL-troppen.

– Jeg tror det er et ønske og et behov for tre linjespillere. Med Heidi Løke ute er Vilde Mortensen Ingstad det naturlige valget som den tredje i den posisjonen, mener Bent Svele.

I øyeblikket er hun skadet og ikke på samling i Frankrike, og det kan skape ytterligere kluss i kabalen.

VRAKES? TV 2s håndballekspert tror Marta Tomac (t.v.) må se OL-plassen gå til Emilie Hegh Arntzen (t.h.) på hennes bekostning. Foto: NTB

– Med tre spillere i en posisjon må en annen posisjon ha kun én. Det blir høyre kant fordi bakspilleren Stine Skogrand kommer til å spille mye der som i EM. Den ene kanten tror jeg blir Marit Røsberg Jacobsen. Det betyr at Vipers-spiller Malin Aune blir reserve. Jeg tror også at Emilie Hegh Arntzen danker ut klubbkollega Marta Tomac på grunn av skudd og spill i midtforsvaret, sier Svele, før han legger til:

– Dette kommer ikke bare til å gjøre vondt for spillerne, men også for landslagsledelsen.

Slik ser OL-troppen til TV 2-Svele ut: Målvakt: Silje Solberg, Katrine Lunde.

Venstrekant: Camilla Herrem, Sanna Solberg-Isaksen.

Høyrekant: Marit Røsberg Jacobsen.

Linje: Kari Brattset Dale, Marit Malm Frafjord, Vilde Mortensen Ingstad (skade, Vilde Ingeborg Johansen i bakhånd)

Venstreback: Veronica Kristiansen, Emilie Hegh Arntzen.

Midtback: Stine Bredal Oftedal, Henny Ella Reistad.

Høyreback: Nora Mørk, Stine Skogrand.

Reserver: Rikke Granlund (målvakt), Malin Aune, (høyrekant), Marta Tomac (midtback), Ingvild Bakkerud (venstreback/midtforsvar)

Tror Fredriksen får plass

– For gutta har landslagssjef Christian Berge også behov for tre spillere på linja for å få angrep- og forsvarskabalen til å gå opp. Kaptein Bjarte Myrhol får OL som sitt siste før karrierestopp, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Det betyr igjen at en posisjon kun får én spiller.

– Her blir det venstrekant der Magnus Jøndal blir alene. Sebastian Barthold har vært god for Champions League finalist Aalborg og blir reserve, sier Svele.

I så fall vil en toppspiller som Alexander Blonz engang bli med til Japan.

– På høyreback har Berge i alle mesterskap tatt med tre spillere, og fire gode har kjempet om de tre plassene. Nå får han kun med to. Det blir spillerne fra topplagene i Tyskland: Magnus Abelvik Rød fra Flensburg og Bundesliga-vinner med Kiel Harald Reinkind. Det betyr at en veteran som Kent Robin Tønnesen blir reserve og Eivind Tangen er helt ute, sier Svele.

TV 2s håndballekspert mener at VM i januar viste at Sander Sagosen, Christian O'Sullivan og Gøran Johannessen trenger avlastning på de to andre backene.

– Der tror jeg at Magnus Fredriksen får rollen som avløser. Han har måtte melde forfall til flere samlinger, men har vært god i Bundesliga og kommer med, sier han.

Fra å kunne plukke ganske fritt fra 20 spillere til kun å ha 14, med klare begrensinger for bytter, så viser dette de tøffe valgene som må tas.

Og kun Magnus Jøndal på venstrekant, som har hatt lite spilletid i Flensburg, er ett av mange tøffe valg.