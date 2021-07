Hegerberg vil bli mer som Thorsby: – Han er helt rå

Ada Hegerberg har tatt et grønt standpunkt, og har engasjert seg for klima- og miljøkampen mens hun har gått skadet det siste halvannet året.

Sammen med Energi Norge er hun med på å arrangere et slags VM i fornybar energi - som skal inspirere næringsliv, organisasjoner og mannen i gata til en grønnere hverdag.

Målet er at Norge skal bli verdens første land som kun bruker fornybar energi.

– Det er en av nåtidens store kamper. Det er en stor utfordring, og mange i den yngre generasjonen har større fokus på det enn før. Jeg syns dette er spennende og noe jeg vil være med på, sier hun til TV 2.

Administrerende direktør i Energi Norge Knut Kroepelien er glad for at Hegerberg står opp for klimakampen.

– Klimakampen er et kappløp som vi må vinne, og det haster for Norge og andre land. Vi er stolte av at Ada er med på laget og har et hjerte for fornybar energi. Det trenger vi.

Stilt krav overfor Nike

Hegerberg sier selv hun er bevisst på å tenke miljøvennlig i hverdagen, fra å resirkulere til å kjøre el-bil. I Frankrike er hun også i ferd med å skifte til en grønnere strømleverandør, noe som er en langt mer omstendelig prosess enn her hjemme.

Men også ovenfor egne sponsorer ønsker hun å bruke sin stemme og innflytelse.

– Jeg har hatt mine samtaler med Nike, for det er en gjeng som også må begynne å fokusere på bærekraft og fornybar energi. Der er det fortsatt en jobb som må gjøres, sier hun om utstyrsgiganten hun har en lukrativ avtale med.

– Du må stå inne for det du jobber med, og jeg tenker alltid gjennom det i forbindelse med samarbeid jeg er med på. Jeg tror det er viktig at det er ekte, for hvis ikke skinner det igjennom.

Inspirert av Thorsby

Mens Ada Hegerberg prøver å synliggjøre klimakampen fra Frankrike, har Morten Thorsby vært tydelig på at han er miljøbevisst. Det har vært en inspirasjon for Lyon-spilleren.

INSPIRASJON: Morten Thorsby lever et klimavennlig liv i Italia. Foto: Geir Olsen

– Jeg kjenner Morten Thorsby, han er på et annet nivå. Han er helt rå, og jeg har blitt imponert over kunnskapen han har tatt til seg først og fremst og at han sverger til å leve på den måten.

I et intervju med TV 2 fortalte Sampdora-spilleren om miljøengasjementet sitt. Da fortalte han om en miljøstiftelse han lanserte i mai for å sette større fokus på bærekraft blant fotballspillere.

– Jeg er engasjert, og prøver å gjøre det jeg kan. Det viktigste jeg kan gjøre er å bli best mulig i fotball for å få en større stemme, sa han til TV 2.

– At han klarer å legge opp livet sitt er imponerende. Han har engasjert seg og skapt mye alene. Det er ikke lett å stå for egne meninger. Han er helt rå, sier Hegerberg om Thorsby.

Selv innser hun at fotballspillere lever lite klimavennlige liv, med mye reising.

– Jeg ønsker å bli bedre på dette og fronte en ting som er viktig for samfunnet og fremtiden vår. Det viktigste er at prosjektet blir hørt slik at det skapes bevissthet rundt det, sier spissen.