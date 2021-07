– Belgia hadde ikke sluppet unna med dette over en sesong

Fredag fra kl. 20.00: Se Belgia-Italia på TV 2 og TV 2 Play.

– I utgangspunktet er forskjellen veldig, veldig stor, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Han snakker om statistikkforskjellen mellom Italia og Belgia.

Italia vs. Belgia i EM Statistikk Italia Belgia Mål 9 8 Sluppet inn 1 1 Expected Goals 8,5 4,1 Expected Goals Against 2,1 3,7

De enkle tallene er nesten helt like. De har vunnet fire kamper hver, Italia riktignok i ekstraomganger mot Østerrike. Målforskjellen er nesten identisk.

Men graver man noe dypere i tallene, scorer Italia langt bedre på for eksempel «Expected Goals»-kategoriene. Statistikken beregner hvor stor en sjanse er, og der av hvor sannsynlig det er at sjansen blir mål.

Et straffespark gir svært stor sannsynlighet for mål, et skudd fra 25 meter liten.

Hadde statistikken vært fasiten, hadde Italia vært langt bedre enn Belgia. Thorstvedt understreker at den blir påvirket av hvilke lag de har møtt.

Men:

– Selv om målforskjellen er lik, har Belgia hatt litt flaks ved at de for eksempel har scoret åtte mål, men burde hatt fire. Italia har fått litt som fortjent, men burde kanskje ha sluppet inn to. De har prestert litt i henhold til de underliggende faktorene, forklarer han.

– Over en sesong hadde de (Belgia) ikke sluppet unna med spill og sjanser så mye i favør Italia, mener Thorstvedt.

Den gode nyheten for Belgia er at man maks spiller sju kamper i EM.

– Men i en turnering som dette betyr flaks og uflaks litt mindre. Det er færre kamper, og mer mulig da å slippe unna med ting man ikke gjør over en hel sesong, fortsetter han.

Det er ikke dermed sagt at Italia er kjempefavoritt, men Belgia har en annen akilleshæl: Både Eden Hazard og Kevin De Bruyne måtte ut med skader sist, og det er usikkert hvorvidt de er med i troppen i kvartfinalen.

– Og det er et eller annet med at Belgias spill ikke har vært så fantastisk. De skrudde på da Kevin De Bruyne kom inn i andre omgang mot Danmark, men første omgang var forferdelig. Det var også en merkelig kamp mot Portugal sist, mener Thorstvedt.

– Totalt sett vil jeg faktisk holde Italia som favoritt, noe som kanskje er litt overraskende med tanke på hvordan de gikk inn i turneringen, fortsetter han.

Brede Hangeland mener også at det vil være viktig for Belgia å få Hazard og De Bruyne klare.

– Det endrer maktbalansen i det oppgjøret, slår han fast.

– Det er to jevnbyrdige motstandere uansett, men sjansene til Belgia er åpenbart ganske mye mindre hvis de to er ute. Så har Italia et spørsmålstegn ved Chiellini. Men det er uansett et jevnt oppgjør mellom to av de absolutt beste lagene i mesterskapet, som har potensial til å bli så høydramatisk som mange andre kamper er blitt her, mener Hangeland.

Fredag fra kl. 20.00: Se Belgia-Italia på TV 2 og TV 2 Play.