Lærere blir trolig ikke vaksinert før skolestart: – Det ser dessverre mørkt ut

Flere kommuner sier nei til å prioritere barnehageansatte og lærere i vaksinekøen. Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark er bekymret for uvaksinerte lærere ved skolestart.

22. juni åpnet regjeringen for at kommunene kunne prioritere barnehageansatte og lærere i vaksinekøen.

Målet var at flest mulig skulle bli vaksinert minst tre uker før skolestart. Kunnskapsminister Guri Melby (V) oppfordret kommunene til å gjennomføre prioriteringen.

Men det er flere kommuner som ikke har fulgt oppfordringen.

Noen nei-kommuner melder om at alle ansatte over 18 år vil bli vaksinert tre uker før skolestart uansett.

Men for andre nei-kommuner ville omprioritering ødelagt mer enn det hadde hjulpet.

Krevende for små kommuner

I Porsanger vil ikke alle få vaksine før i uke 32. Dermed vil ikke vaksineeffekten komme før i september for de siste prioriterte.

– Vi har veldig liten administrativ kapasitet på helse. Om vi skulle endret på rekkefølgen nå, så ville det gitt oss store bemanningsutfordringer i ferietida, forteller ordfører i Porsanger, Aina Borch (AP).

Kommunen opplevde at lærerprioritering var en problemstilling som kom for sent. Hun beskriver oppfordringen fra Melby som pussig.

UTFORDRENDE: – Om vi skulle endret på rekkefølgen nå så ville det gitt oss store bemanningsutfordringer i ferietida, forteller ordfører i Porsanger, Aina Borch. Foto: Ole Berg-rusten

– Det er kritikkverdig og en dårlig vurdering. Å gi oss en slik oppgave rett før sommerferien er for krevende for små kommuner.

Som en mellomløsning har kommunen lagt til rette for at barnehage- og skoleansatte kan melde seg på en liste for å bli kalt inn på kort varsel dersom det en dag er doser til overs.

– Burde vært et minimumskrav

Porsanger er ikke den eneste kommunen som har bestemt seg for å ikke prioritere de ansatte i skolene og barnehagene.

Hammerfest, Lurøy, Kinn og Rødøy er noen av kommunene som har tatt samme valg som Porsanger.

– Vi er ikke ferdig med helsepersonell enda. Så det er ikke en problemstilling for oss. Lærerne får ikke vaksine før skolestart uansett, forteller rådmann i Rødøy, Kitt Grønningsæter.

At barnehageansatte og lærere ikke vil bli prioritert skremmer fylkesleder i Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, Thomas Nordgård.

– Det burde vært et minimumskrav at alle ansatte ble vaksinert tre uker før skolestart. Men det ser dessverre mørkt ut flere steder.

BEKYMRET: Thomas Nordgård, leder for Utdanningsforbundet i Troms og Finnmark, er bekymret for uvaksinerte lærere ved skolestart. Foto: Nils Ole Refvik

Nordgård ønsker ikke å legge skylden på kommunene. Han mener prioriteringsmuligheten burde kommet mye tidligere.

– Det virker som at regjeringen har en tro om at ting bare går seg til. Men vi har sett gjennom pandemien at ingenting er forutsigbart. Både vaksineleveranser og smittetall endrer seg raskt.

Store forskjeller

Da prioriteringsmuligheten ble vedtatt, kom kunnskapsminister Guri Melby med en klar oppfordring.

– Med dette vedtaket sørger vi for at kommunene får rom til å vaksinere lærerne minimum tre uker før skolestart. Jeg forventer at alle landets kommuner finner en god løsning til dette her, sa Melby til TV 2 22. juni.

Nå er kunnskapsministeren mer tilbakeholden.

– Det er store forskjeller mellom kommunene i hvor langt de er kommet med å vaksinere risikogrupper og helsepersonell, og det er en stor jobb å identifisere de ansatte, og å vaksinere midt i ferieavviklingen, skriver Melby i en e-post til TV 2.

– Det er kommunene som må gjøre den endelige vurderingen av prioriteringen hos seg.

Melby understreker at det var beskjeden om færre vaksinedoser som gjorde at muligheten for å prioritere lærere kom.

– Det er viktig for oss at de ansatte er beskyttet før skolestart. Mange vil uansett ha fått første dose i god tid før oppstart.