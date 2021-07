Olaf Tufte får sin egen dokumentarserie på TV 2

Olaf Tufte (45), Norges fremste konkurranseroer og OL-mester, blir å se i TV 2s dokumentarserie Tufte til høsten.

I dokumentarserien følges en av landets tøffeste idrettsutøvere, hans familie og team. TV 2 er tett på i forberedelsene til Tuftes siste sesong som roer der han kjemper om sine siste OL-medaljer, samtidig som korona-pandemien truer familiegården og familiens økonomi.

TUFTE: Til høsten er konkurranseroer og OL-mester Olaf Tufte og familien aktuell med dokumentarserien Tufte. Her er Tufte og kona Aina avbildet sammen. Foto: Espen Solli / TV 2

«Machomann» i media

Gjennom 15 episoder får TV-seerne henge på når 45-åringens psyke og vinnermentalitet settes på store prøvelser. Ifølge TV 2 byr serien også på humor, varme og engasjerende øyeblikk når idrettsutøveren inviterer seerne opp i båten og helt inn i sitt private hverdags- og familieliv.

– Vi er jo rimelig godt eksponert fra før av, både jeg som idrettsutøver og familien min. Nå vil vi vise hvordan det er å være OL-utøver i en lite økonomisk idrettsgren som roing er. Jeg og familien må jobbe ved siden av for å holde ting på «G». Vi har ikke tid til å sitte å vente på at ting skal skje eller ligge på sofaen, sier Tufte i en pressemelding.

For mange er Tufte kjent som en frittalende, stoisk jernmann. I serien kommer vi helt tett på roeren i hans hektiske liv når han forsøker å få gårdsdrift, familieliv og business til å gå opp.

– Gjennom media er det skapt et veldig «macho» bilde av Olaf. Men sannheten er litt mer nyansert. Nå kan folk få bli kjent med Olaf på en ny måte og oss som er hans nærmeste familie og team, sier kona Aina i pressemeldingen.

Ærlig og varm dokumentarserie

Programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 ser frem til å presentere Tufte til høsten.

– Vi er utrolig glade for at Olaf og familien tør å invitere oss helt inn og gi oss et unikt innblikk i livet som idrettsutøver. Kanskje får vi også se dette fra en ærligere vinkel enn det vi har sett før. For dette er en familie der det stilles tøffe krav, men der det også finnes utrolig mye kjærlighet, sier Haldorsen i pressemeldingen.

Tufte har premiere på TV 2 Zebra og TV 2 Play mandag 16. august.

Olaf Tufte begynte roerkarrieren som 17-åring da han ble medlem av Horten Roklubb. I årenes løp har toppidrettsmannen deltatt i seks OL, og sanket fire OL-medaljer, hvorav to er gull. I tillegg har han tatt medaljer i en rekke andre verdensmesterskap.

Tufte er også bonde og brannmann, og driver gårdsbruk på Nykirke i Horten ved siden av idrettskarrieren. Videre har han figurert i flere TV-programmer, deriblant 71 grader nord og I hodet på Tufte.

I sommer skal roeren konkurrere i sitt syvende OL i Tokyo.