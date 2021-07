Derfor sier gravide Therese (35) nei til koronavaksinen

Norske helsemyndigheter ber gravide om å snakke med helsepersonell for å vurdere om de skal ta vaksinen. Et krevende valg å ta, synes Therese Idsøe Bentsen, siden vaksinen ikke er testet på gravide.

For noen uker sider fikk Therese Idsøe Bentsen (35) melding fra kommunen om vaksine. Siden hun er 23 uker på vei med barn nummer to ble vaksineinnkallingen møtt med en del usikkerhet.

– Jeg ble litt i tvil, og hadde vel tenkt at jeg ikke skulle ta vaksinen siden jeg er gravid, men så når jeg fikk valget og innkallingen begynte jeg å undersøkte litt, sier hun til TV 2.

Therese gikk til fastlegen som viste til England og USA der gravide blir anbefalt å ta vaksinen, mens helsepersonell i kommunen og bekjente anbefalte at hun ikke burde ta koronavaksine nå.

– Det er jo litt krevende å sitte igjen med det valget selv. Og det handler jo ikke bare om meg, men også om barnet jeg bærer på, sier Bentsen og viser til at vaksinen ikke er testet på gravide.

Det er bare noen få hundre gravide som har blitt vaksinert i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). For med dagens anbefaling er det bare gravide i risikogrupper eller som er særlig utsatt for smitte som er blitt anbefalt vaksine.

– Ingenting tyder på at vaksinen er farlig for gravide. Alt tyder på god immunrespons og at de får de samme normale bivirkninger som andre. Men vi har for lite data for denne gruppen, og derfor har vi ikke gitt en generell anbefaling om vaksinering av alle gravide, sier lege ved FHI, Helena Niemi Eide.

Legene ringer FHI

Nå som det er unge fruktbare kvinner som vaksineres er det også mange fastleger og kommuneleger som kontakter FHI om gravide og vaksine.

– Vi får en økende grad av henvendelser der mange etterspør en klar anbefaling. Og vi skulle ønske vi kunne si ja, alle gravide bør vaksineres, men rådet vi gir er at spesielt gravide i risikogruppene, eller som er utsatt for smitte, bør vurdere å vaksinere seg , sier Helena Niemi Eide ved FHI.

– Foreløpig er vi tilbakeholdne med å anbefale alle gravide å vaksinere seg, men det rådet kan endre seg utover sommeren og høsten, sier Eide som håper på mer informasjon og studier etter hvert.

Et generelt problem er at gravide ikke er med i vaksinestudiene.

– Vaksinen er ikke testet på barn og gravide, men det er foreløpig ingenting som tyder på at ikke vaksinen er trygg for de gravide som velger den ut fra de studiene vi har hittil. Jeg tror det går mot at man vaksinerer gravide etter hvert, men vi vil gjerne ha mer kunnskap om det før vi går ut med anbefaling, sier hun.

Sverige anbefaler

I våre naboland er situasjonen annerledes. I Sverige anbefales alle gravide å vaksinere seg i andre eller tredje trimester.

– Det har bakgrunn i et høyere smittetrykk og at fagmiljøene har presset på for å få vaksinert gravide etter å ha hatt flere covid-syke gravide, forteller Eide.

STORE FORSKJELLER MELLOM LAND: Folkehelseinstituttet har andre anbefalinger for norske gravide og ammende enn noen av våre naboland forteller Helena Niemi Eide, lege hos FHI. Foto: Folkehelseinstituttet

I Danmark er anbefalingen at gravide selv skal veie fordeler opp mot ulemper. Der anbefales ikke ammende å ta vaksine, men i Norge og de fleste andre land anbefales vaksine for ammende.

Et amerikansk nettsted har samlet en oversikt over hvordan flere land i verden vurdere gravide og ammende opp mot koronavaksine.

– Folkehelseinstituttet har en generell anbefaling om å unngå vaksinering i første trimester ut fra et føre-var prinsipp, for da dannes organene hos fosteret. Dette gjelder også for en rekke andre vaksiner. Det er derimot ikke et krav om negativ graviditetstest før vaksinering, og det er trygt å bli vaksinert før graviditeten, opplyser Eide ved FHI.

Gravide på vaksinesenteret

På Frogner i Oslo har de opplevd at det kommer gravide for å få vaksine uten å ha snakket med helsepersonell på forhånd.

– De fleste gravide som kommer har lest seg opp, snakket med legen på forhånd og tatt et valg. Men det er en del gravide som kommer uten å ha gjort en vurdering. Da stiller vi en del ekstra spørsmål og gir de mulighet til å få rad av legen på vaksinesenteret, men da må jo kvinnen beslutte om hun skal ta vaksinen der og da, forteller assisterende bydelsoverlege Tine Ravlo i bydel Frogner.

GRAVIDE MØTER OPP: Ved vaksinasjonssenteret i bydel Frogner har det møtt opp gravide som ikke har tatt stilling til om de skal ta vaksine eller ikke. Foto: Illustrasjonsbilde

Siden det nå er fertile unge kvinner som vaksineres har bydelsoverlegen henvendt seg til Folkehelseinstituttet med ønske om mer informasjon til denne gruppen.

– Vi tenker at det kunne vært lurt med mer synlig tilgjengelig informasjon til gravide om vaksinen, sier Ravlo.

Sa nei takk

Therese Idsøe Bentsen har bestemt seg for å vente til etter fødselen i november med å ta vaksinen.

– Jeg har landet på at jeg sier nei takk foreløpig. Hvis smitten tar seg veldig opp, så vil jeg heller vurdere det på nytt, for jeg har ikke lyst på korona heller, sier Bentsen, som opplever det som en vanskelig vurdering siden ulike land ser forskjellig på vaksinering av gravide.

– Jeg har stor forståelse for at gravide syns det er vanskelig å sitte med en slik beslutning alene, sier lege Eide ved FHI. Hun viser til at nærmere 50 000 gravide dermed ikke vil være vaksinert i Norge i år.

– Det at man takker nei nå gjør ikke at man ikke kan vaksineres senere dersom rådene skulle endre seg eller etter fødsel, forteller hun til TV 2.