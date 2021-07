Å være en ung same i 2021, kan være veldig tøft til tider. Vi fortsetter og blir presset ned og hysjet på. Hvorfor er det dårlig at vi vil vise frem vår kultur?

Det var en tid der det og være same ble sett på som en synd. Folk ble pisket på hendene sine hvis de prøvde snakke samisk.

Hvis man prøver og lære seg språket nå, så er det akkurat som at man blir pisket, bare at man blir pisket med stygge kommentarer fra folk som fortsatt er blind og som tenker at samer er en synd .

Skal jeg tørre å gå ut med kofte på?

På samefolkets dag, man våkner opp å ser på både kofte og søljer man la frem dagen før. Starter og kle på seg og gjør seg klar, for å vise frem hvor stolt man er over å være samisk.

Når den siste sølja kommer på, så ser man seg selv i speilet og tenker, er det verdt det? Er dette dagen jeg blir banket opp, fordi jeg går i det plagget jeg elsker og vise frem.

Skal jeg tørre og ta på meg en kofte, når jeg vet at de stygge blikkene og kommentarene blir og komme.

Jeg har selv opplevd at når jeg går ute med kofte på, så kommer det alltid stygge blikk. Jeg får negative spørsmål om hvorfor jeg går med kofte, og hvordan jeg våger å gå rundt blant folk.

Noe av de verste kommentarene jeg har fått er «kofte er ikke pent» og «de som går med kofte bør bli banket opp».

Det er mange som tenker at alle de som bruker kofte de har reindrift, så flere ganger har det kommet folk opp til meg og sagt «kofta de bør du ta av deg, eller så kommer det nok noen etter deg og tar å slakter all reinen din».

Det er litt vondt og høre hvor stereotypisk alle tenker om samer. Jeg har også opplevd å bli spyttet på når jeg går på gata. har også fått meg en god del klapp i ansiktet fordi jeg er samisk.

La oss vise hvem vi er.

For hvert år som går, så dør språket mer og mer ut. Det er fler folk som finner ut av at de er samisk, men de tør ikke vise det frem. Og det er på grunn av frykten for å bli banket opp på gata og å bli sett ned på.

Noe av det man får høre er «samer er bare dumme og ute etter oppmerksomhet», hvordan kan man si noe sånt? Det er ikke rart at man blir usikker på om man skal tørre å vise seg frem i den nydelige kofta man har.

Hvorfor er det sånn at vi skal gå rundt og være utrygg for å vise frem hvem vi er og hvor vi kommer fra?

Etter alt det den samiske kulturen har fått gjennomgått, er det ikke på tide og la oss få være i fred?

Og la oss ta vare på det vi har igjen av kulturen vår.

