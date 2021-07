Carlsen snudde kampen, men: – Kommer til å være mektig irritert

Levon Aronian-Magnus Carlsen

Han tapte med svarte brikker i første parti, men slo tilbake med seier med hvitt i det andre.

Der gjorde Magnus Carlsen jobben i sluttspillet etter et gunstig dronningbytte, forklarte TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Aronian ble i tillegg presset på tid, og da gjorde armeneren en feil.

– Magnus utnyttet muligheten eksemplarisk, roste Hammer.

I torsdagens andre svart-parti hadde Carlsen langt bedre kontroll og klarte remis. Så vant han det andre partiet med hvitt, men ikke uten problemer. Først opparbeidet verdensmesteren seg en vinnende stilling. Sjakkcomputeren ga ham 98 prosents vinnersjanse, som er den største.

Plutselig snudde stillingen brått, slik at Aronian hadde svært gode sjanser til å berge remis, men Carlsen klarte å vinne tilbake overtaket. Armeneren måtte gi opp partiet etter 65 trekk.

– Jeg tror han kommer til å være skuffet i løpet av de neste minuttene. Selv om han vant dag én, kommer han til å være mektig irritert på seg selv for at han tillot de motsjansene for Aronian. Magnus gikk fra en stilling han burde ha vunnet, til en stilling der Aronian hadde forsvarsplaner, sa Hammer.

Ekspertens antydning viser seg å stemme et drøyt kvarter senere.

– Det var jo bare tull, sier Carlsen til TV 2 om avgjørelsen.

– Jeg hadde det partiet i min hule hånd, og skulle aldri latt ham få sjanser. Men det er litt typisk. Jeg sitter og skal vinne så sikkert som overhodet mulig, og ikke gi noen som helst motsjanser, og det er det som faktisk gir ham en sjanse til slutt, forklarer 30-åringen.

Før han påpeker:

– Men det ordnet seg heldgvis.

Seieren betyr uansett gunstige arbeidsforhold for Carlsen når semifinalen avgjøres fredag. Carlsen trenger bare uavgjort for å ta seg videre til finalen.

