Etter en kraftig nedgang i starten av korona-pandemien, har nybilsalget i Norge virkelig kommet til hektene igjen.

Mye handler om nye elbilmodeller som har rullet inn i landet og ut til kundene. Det er en viktig bidragsyter til at det i juni ble registrert så mye som 20.392 nye personbiler her til lands.

Det er en økning på hele 78,2 prosent i forhold til juni i fjor. Og dette er også det høyeste antall registrerte personbiler i juni noen gang.

Elbilene er som sagt viktige her: De står for hele 64,7 prosent av nybilsalget. Også det rekord. Så langt i år øker elbilsalget med 68,6 prosent, sammenlignet med 2020.

Satte ned prisen

Den store vinneren i juni var Tesla Model 3. Til tross for at bilen ikke lenger har nyhetens interesse, selger Teslas minstemann imponerende godt. Her spiller også et betydelig priskutt tidligere i år inn.

I april satte importøren ned prisen for rimeligste modell, fra 399.900 til 349.900 kroner. Dette gjelder bilen som heter Model 3 Standard Range Plus. Denne skal også utgjøre en stor del av Model 3-salget i juni.

Les mer om priskuttet på Tesla Model 3 her:

Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil årets første halvår. Det er ikke dårlig for en bil som etter hvert har fått veldig mange konkurrenter.

Mange kjøper ladbart

Til sammen ble det registrert 3.196 nye Model 3 i juni. Det er et ekstremt høyt månedstall, det bidrar også til å sikre Model 3 posisjonen som Norges mest solgte bil i første halvår 2021. En svært sterk prestasjon.

Elbilen Ford Mustang Mach-E var Norges mest solgte i mai. I juni må den nøye seg med andreplass, med 1.289 biler. Det handler om elbil og SUV på plassen under også, der finner vi nye Skoda Enyaq med 1.115 nyregistrerte biler.

Etter elbilene, er det nå de ladbare hybridene som selger best i Norge. I juni ble 4.139 nordmenn ny eier av en ladbar hybrid. For hybrider som ikke kan lades, er antallet 1.400, til sammen har disse to en markedsandel på 27,2 prosent.

Endelig – slik skal en ladbar hybrid være

Toyota RAV4 leder an blant de ladbare hybridene i Norge, dette er også den nest mest solgte bilen her til lands etter årets seks første måneder.

Høy andel med 4x4

Da blir det naturlig nok ikke så veldig mye igjen til bilene som har bensin- eller dieselmotor. Her har salget falt betydelig de siste årene. I juni kom det 896 nye biler med dieselmotor ut på norske veier. Det gir en markedsandel på bare 4,4 prosent. Til sammenligning: I juni fjor hadde dieselbilene en markedsandel på 12,2 prosent. Så her går det fort nedover.

773 biler hadde bensinmotor i juni, det gir en markedsandel på 3,8 prosent. Også her snakker vi en betydelig nedgang fra fjoråret.

Andelen biler som har firehjulstrekk er også betydelig i Norge. I juni krabber den såvidt over 50 prosent, nærmere bestemt 50,3. Dette er betydelig høyere enn i de aller fleste land vi kan sammenligne oss med.

Ikke råd til nybil? Her er tre brukte med 4x4

Video: Her får vi en forsmak på det Volvo kommer med de neste årene