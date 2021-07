Tusenvis av smittetilfeller knyttes til EM: – UEFA er ansvarlig for mange dødsfall

For første gang på ti uker øker smittetilfellene i Europa, og WHO gir EM skylden. UEFA anklages for å prioritere penger foran smittevern.

Det var elleville jubelscener på Wembley tirsdag, da England tok en etterlengtet 2–0-seier over Tyskland. På tribunen gikk 40.000 engelskmenn av hengslene da Raheem Sterling og Harry Kane sikret England plass i kvartfinalen.

Tysklands innenriksminister reagerer kraftig på hva han så, men det har ingenting med resultatet å gjøre.

– Jeg mener det er en fullstendig uansvarlig avgjørelse av UEFA. Vi vet alle hvor viktig det er å begrense kontakt og ivareta hygiene for å slå ned smitten, sier Seehofer på en pressekonferanse.

Innenriksministeren mener bilder av tusenvis av klemmende tilskuere som står tett i tett sender ut et helt feil signal.

Horst Seehofer langer ut mot UEFA. Foto: John MacDougall/AFP

– Det er uunngåelig at dette vil føre til ytterligere smitte, sier Seehofer ifølge Reuters.

Han får støtte fra landsmann og smittevernekspert Karl Lauterbach, som kommer med en knallhard dom over EM-gjennomføringen:

– UEFA er ansvarlig for mange dødsfall, slo Lauterbach fast onsdag.

Skotsk smitte

Presset på UEFA øker ytterligere etter at nesten 1300 skotske supportere testet positivt etter å ha sett en kamp i London. Ytterligere 1991 skotter som senere testet positivt, deltok på ulike EM-arrangementer med koronasmitte.

Det var lite som minnet om godt smittevern da skotske fans samlet seg i London. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP Photo

– De kan ha smittet andre uten å være klar over det, skriver Public Health Scotland i en rapport gjengitt av The Guardian.

EM-smitten har ført til et større utbrudd i landet, som onsdag satt ny smitterekord med 3887 nye registrerte tilfeller.

Vertsby satt dødsrekord

WHO bekrefter at fotballsupportere nå står bak en høy andel av de nye smittetilfellene i Europa. Etter at smittetilfellene har gått nedover ti uker på rad, er smitten på kontinentet nå økende. Verdens helseorganisasjon mener at det er mer enn bare tilskuerne på stadion som gir grunn til bekymring.

– Vi må se på hvordan folk kommer seg dit, reiser de i busser med mange andre? Og når de forlater stadion, går de da inn i trange barer og puber for å se kampene? sier Catherine Smallwood i WHO.

I Finland er minst 300 smittetilfeller knyttet til fotballsupportere som deltok under EM, melder Reuters. Dette har gjort at finnene nå må utsette deler av den planlagte gjenåpningen.

Spanias landslagsstjerner trener i St. Petersburg, hvor de skal møte Sveits i kvartfinale fredag. Foto: Dmitri Lovetsky/AP Photo

Finland spilte sine kamper i St. Petersburg, som denne uken registrerte 107 koronadødsfall på én dag. Det er det høyeste dødstallet i noen russisk by siden pandemien startet, skriver Moscow Times.

St. Petersburg er én av byene som skal arrangere kvartfinaler fredag. 34 000 tilskuere får slippe inn på stadion.

Økonomisk motivert

Tysklands innenriksminister Seehofer sliter med å forstå hvorfor titusener av mennesker samles under en pandemi.

– Jeg kan ikke forklare hvorfor UEFA ikke viser sunn fornuft. Jeg mistenker det skyldes kommersielle interesser, sier Seehofer.

– Økonomiske hensyn bør aldri gå foran smittevern, legger ministeren til.

Til tross for økt kritikk og smitte, insisterer UEFA på at kampene vil fortsette å gå som planlagt, med tilskuere på tribunen. Under semifinalene og finalen på Wembley, vil 60 000 supportere slippes inn på stadion. UEFA utelukker at det blir aktuelt å endre dette.

– Vi kan ikke fullstendig utelukke at arrangementer og samlinger kan føre til lokal økning i smitte, erkjenner UEFAs ledende helserådgiver, Daniel Koch.

40.000 engelske supportere feiret seieren over Tyskland på Wembley. Kommer de til semifinalen, kan 60.000 få se laget i aksjon. Foto: Justin Tallis/AP Photo

Fotballorganisasjonen er ikke derimot ikke enig i at de har et spesielt ansvar for den nylige smitteoppblomstringen.

– Men dette gjelder ikke bare for fotballkamper, men for ethvert arrangement som nå er tillatt som en del av gjenåpningen, avslutter Koch.