Mourinho ringte Southgate for å beklage

Gareth Southgate har fått mye pepper for å være feig og kjedelig. Han tas i forsvar managerkollega José Mourinho og ekspertene før kvartfinalen.

– Med et lag som har gått til kvartfinalen uten å ha sluppet inn mål, kan man ikke kritisere treneren for noe som helst, sier Brede Hangeland.

Sannheten er imidlertid at Southgate har fått mye kritikk for sine laguttak.

Offensive juveler som Jack Grealish og Jadon Sancho har bare spilt 122 minutter til sammen. Mot Tyskland fikk ingen av dem starte, mens kampen snudde etter at Grealish ble byttet inn.

Roses av Mourinho

En av dem som fullroser Southgates avgjørelser, er José Mourinho. Den karismatiske manageren mener at Southgate viste mot ved å gå for lagoppstillingen han selv hadde troen på mot Tyskland.

Han mener at den engelske landslagssjefen har truffet på de viktige valgene så langt.

– Jeg mener at han viser personlighet, og at han viser kapasitet til å håndtere alt presset rundt England-laget, skriver Mourinho i en spalte i The Times.

Men han har tilsynelatende ikke hatt stålkontroll på Southgates karriere hele veien. Portugiseren trekker frem en historie fra sin tid som manager i England.

– Jeg hadde ikke så mye å gjøre med Gareth som klubb-manager, men en dag, uten at det var meningen, kalte jeg ham «Gary». Da jeg ble fortalt om det, ringte jeg ham for å beklage, og han tok det bra, forteller han.

Mourinho roser Southgate for måten han har samlet spillertroppen på.

– Det er noen som garantert ikke er fornøyde med at de ikke spiller, men du ser ikke dårlig oppførsel eller sure miner. Du ser ikke en fyr bruke ti minutter på å ta på seg leggbeskyttere, skriver han.

– Noen gode spillere er ikke med fordi de ikke er gode å ha på benken. Gareth er beskyttende overfor spillerne, og jeg tror de liker ham.

– Er litt «gutsy»

Hangeland forstår godt hvorfor Southgate prioriterer som han gjør med sine noe defensive laguttak. Den tidligere Premier League-stopperen utdyper:

– Han er jo særdeles opptatt av kontroll, god organisering defensivt og alt det der. Min tolkning er at han krydrer det med så mye ferdigheter som han tør, uten at det går på bekostning av den defensive strukturen og sånt da.

– Og det er helt sikkert derfor Grealish ikke startet. Offensivt gir han noe laget hadde trengt, men jeg tror ikke Southgate ville ta den risikoen defensivt mot Tyskland. Det tror jeg også gjelder typer som Sancho, Bellingham og til dels Foden og Rashford, fortsetter Hangeland.

Erik Thorstvedt er enig, og påpeker at det er vanskelig å argumentere imot suksess.

– Jeg vil si at det er litt «gutsy», da. Mange vil si at det er feigt, men det går an å vri det til at det er modig å stå sånn imot folkekravet, poengterer den tidligere Tottenham-keeperen.

– Med Grealish kan man si at det var perfekt kampledelse å sette ham på når det kreves. Det han kunne ha gjort, var å kjøre Saka som vingback. Da hadde han hatt plass til en ekstra, men da føler han kanskje at det blir litt mer defensivt utsatt. Det er en balanse hele greien her. Southgate står igjen som vinneren av denne diskusjonen når han har tatt dem så langt, slår Thorstvedt fast.

ADVARES: Samtidig som José Mourinho roser Gareth Southgate, advarer portugiseren om at landslagssjefen nærmest vil bli korsfestet om han ikke leder England til finalen. Foto: Rui Vieira

Reagerer på Sancho-vraking

Samtidig er det noe han stusser på. For eksempel at Jadon Sancho, som er i ferd med å bli solgt til Manchester United for drøyt 860 millioner kroner, bare har spilt seks minutter.

– Det må være et eller annet der. Det er bare veldig rart, sier Thorstvedt.

Han spekulerer i om det kan være noe annet enn fotballferdighetene som har bidratt til det – noe ekspertkollega Mina Finstad Berg er enig i.

– Jeg synes det er kjemperart at han har fått så lite spilletid. Det synes jeg er veldig påfallende. Southgate har sikkert sine grunner, men man blir nesten fristet til å spekulere i om det handler om at han ikke spiller i Premier League, og at han i større grad stoler på spillerne som holder til i England, sier hun.

Englands benk mot Tyskland Aaron Ramsdale

Sam Johnstone

Conor Coady

Tyrone Mings

Reece James

Jordan Henderson

Jude Bellingham

Mason Mount

Jadon Sancho

Phil Foden

Marcus Rashford



Finstad Berg er imidlertid enig med ekspertkollegaene i at det nå er vanskelig å kritisere den engelske landslagssjefen.

– Det er jo en vanskelig avveining for Southgate, påpeker hun.

– Jeg var ikke alene om å synes at det ikke var tidenes mest spenstige lagoppstilling han flekket opp mot Tyskland, men det sier også noe om bredden England har fått frem, fortsetter Finstad Berg.

Tror Grealish kan få starte

Mot Ukraina er det ventet et helt annet kampbilde enn mot Tyskland. England går inn i kvartfinalen som gigafavoritter.

Der ser ikke Hangeland bort ifra at en av de offensive juvelene får starte.

– Det kan godt være at Grealish spiller fra start der, fordi laget tåler mindre disiplin og trenger enda mer kreativitet, sier Hangeland.