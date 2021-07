Vaksinemilepæl i Sarpsborg i dag: Nå gir de bort 2500 vaksinedoser

Sarpsborg blir fredag den første kommunen i Norge til å vaksinere alle innbyggere over 18 år som har takket ja. Kommunen gir nå bort dosene de har til overs.

Fredag 2. juli blir en merkedag for Sarpsborg. Da har alle over 18 år som har takket ja til vaksine, mottatt første dose.

– Jeg husker når vi satte den aller første dosen i romjulen. Det er helt uvirkelig at vi nå har kommet så langt, sier ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje.

FØRST: Ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje til stedet ved den aller første vaksineringen i kommunen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Sammen med høy vaksinasjonsgrad følger lave smittetall. De siste fem ukene har det vært under et smittetilfelle om dagen i kommunen.

– Det har vært et veldig tøft halvår. Men folk har virkelig gjort det de kan for at vaksineringen skal gå fort. Det er mange frivillige å takke.

Kommunen planlegger en markering ved vaksinasjonssenteret i kommunen. Da vil blant annet sanitetskvinnene få en ekstra takk.

2500 doser til overs

Nå jobber kommunen med å få brukt så mange vaksinedoser som mulig. De neste to ukene vil alle som tidligere har sagt nei til vaksine, få mulighet til å ta en reste-dose.

– Det kan være ulike årsaker til at man tidligere har takket nei. Det viktigste nå er at alle vet at det er mulig å ombestemme seg. Det er flere ledige doser som vi håper vi kan ta i bruk.

Vaksinene har begrenset holdbarhet. Det er heller ikke mulig for Sarpsborg å stramme inn vaksineintervallet, slik at de kan gi dose to enda raskere.

Derfor deler kommunen nå ut dosene som er til overs.

– I løpet av de neste ukene så kommer vi til å gi bort rundt 2500 doser til andre kommuner. Målet er at vi ikke skal bli nødt til å kaste noen. Det ser det heller ikke ut som vi blir nødt til å gjøre.

Sarpsborg skulle også motta 7500 doser i uke 27 og 28. Etter avtale med FHI blir disse nå gitt til andre kommuner.

Koronasertifikat avgjørende

Kommunen var lenge spent på hvor mange som ville takke ja til vaksinen. Martinsen-Evje trekker spesielt frem perioden etter at AstraZeneca-vaksinen ble trukket fra vaksinasjonsprogrammet, som en tid hvor kommunen fryktet mange nølere.

Men sarpingene lot seg ikke påvirke. Vaksinasjonsgraden til kommunen ser foreløpig ut til å ende på rundt 90 prosent.

Helsesjef i Sarpsborg, Øivind Johansen, trekker frem nasjonale avgjørelser som avgjørende.

– At så mange har latt seg vaksinere er overaskende med tanke på hva vi trodde for noen måneder siden. Men med tanke på koronasertifikatet, og lettelsene som har kommet, så er det egentlig forståelig.

Gjøre mest mulig selv

Johansen forteller at oppslutning blant de eldre har vært over 90 prosent, mens de yngre har vært litt mindre. Det er generelt ikke en gruppe som skiller seg ut som vaksinenølere.

Helsesjef i Sarpsborg, Øivind Johansen, trekker frem enkel informasjon som en av hovedårsakene til at kommunen ser ut til å få en høy vaksinasjonsgrad. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Oppslutningen blant innvandrerbefolkningen var litt mindre helt i starten. Men vi jobbet tidlig med å informere målrettet mot denne gruppen, og også her har vaksinasjonsgraden virkelig tatt seg opp.

Nøkkelen til Sarpsborg er ifølge Johansen lett tilgjengelig informasjon. Sarpsborg har også sendt ut SMS til alle innbyggerne med en vaksinetime, slik at innbyggerne ikke trenger å registrere seg på egen hånd.

– Informasjonsbehovet er stort. Det må være enkelt tilgjengelig både nasjonalt og lokalt. I forhold til vaksinering tror vi også det er lurt at kommunen gjør mest mulig selv på vegne av innbyggerne.