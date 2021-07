Brudd for Sophie Elise

– Jeg og Kasper er ikke lenger kjærester eller samboere. Dette er veldig privat, men for å slippe flere spekulasjoner velger jeg å fortelle det som det er. Vi har hatt fem fine år sammen, som jeg aldri ville ha vært foruten, skriver hun i innlegget onsdag.

Skjermdump fra Instagram

Sammen med teksten har hun delt et bilde av at de to kysser i solnedgangen.

Videre skriver hun at dette er den eneste uttalelsen hun kommer til å komme med knyttet til bruddet, og hun ber om respekt for privatlivet deres i tiden som kommer.

Gamle kjente

For omtrent fire år siden kunne en av Norges største influensere, Sophie Elise Isachsen, avsløre at hun hadde funnet kjærligheten med Kasper Kristoffersen.

Det var derimot ikke et ferskt bekjentskap mellom de to, som møttes for første gang på ungdomsskolen i hjembyen, Harstad.

– Vi tenker jo på det noen ganger, at hadde vi fått beskjed om det da vi gikk på ungdomsskolen at «det var dere to som kom til å ende opp med hverandre», så hadde vi sikkert tenkt sånn «uff, det var kjipt», sa Sophie Elise Isachsen i sofaen hos God morgen Norge for ett år siden.

Deltaker på «Farmen kjendis»

Sophie Elise har nettopp avsluttet oppholdet på Farmen-kjendis. Da hun skulle inn på gården tidligere i år synes hun det var litt trist å forlate kjæresten sin.

– Det var veldig trist å si ha det til Kasper, og jeg var litt trist i går da jeg bare satt her og ventet. Men jeg tror når vi kommer inn der så har vi så mye å gjøre at det skal gå fint. Jeg kommer til å savne de hjemme, men jeg kommer jo tilbake, fortalte hun til God kveld Norge.