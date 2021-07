Så galt kan det gå i 20 knop

Konsekvensene av å krasje med båt kan være fatale, selv kun i 20 knop. Likevel kan det ta flere år før et høyhastighetssertifikat kan være på plass ifølge næringsminister Iselin Nybø.

Det går unna når tre ganger norgesmester og tidligere verdensmester i racerbåt Pål Virik Nilsen kjører båt.

– Nå er vi oppe i nesten 70 knop, smiler Virik Nilsen mens han gasser på Redningsselskapets RIB, en Goldfish med 600 hestekrefter på hekken.

Den tidligere verdensmesteren er nå seksjonsleder for fritidsbåter og instruktør for hurtiggående båter i Redningsselskapet. Han er naturlig nok opptatt av å heve kunnskapen til alle som kjører fort i båt.

– 70 knop tilsvarer rundt 130-140 kilometer i timen. Det er veldig fort i båt. Og det som er skremmende er at det er ikke noe krav i Norge i dag til å kjøre båter i sånne hastigheter, sier Virik Nilsen til TV 2, og legger til;

– Er du født før 1980 så trenger du ikke båtførerbevis engang.

VIL HA STRENGERE REGLER: Høy fart på sjøen uten kunnskap er farlig, konstaterer tidligere verdensmester i racerbåt Pål Virik Nilsen. Foto: Ingvild Gjerdsjø

Kan få fatale følger

Det skal ikke nødvendigvis høye hastigheter til før det kan gå skikkelig galt. I en helt ny kampanjevideo har svenske Testfakta Ab gjort en krasjtest av en båt på oppdrag fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Redningsselskapet.

Videoen viser en familie på fire som kjører i kun 20 knop når de krasjer. Det tilsvarer under 40 km i timen.

– Selv i 20 knop så er det fatale følger. Ingen mennesker greier å motstå de kreftene. Du greier ikke å holde deg fast i en båt når det smeller, sier Virik Nilsen.

– Det er det som er skummelt at du kan treffe ting på vei ut av båten og slår deg bevisstløs. Hvis ikke du har vest på deg da så har du jo tapt på forhånd, sier Virik Nilsen til TV 2.

Jo høyere fart, desto høyere er potensialet for alvorlige ulykker. Derfor er det bred enighet om at det må komme et eget høyhastighetssertifikat på plass i Norge. Det snakkes om en grense over 50 knop, altså tett opp mot 100 kilometer i timen.

Men hva sertifikatet skal inneholde, hvem som må ta det, og hvordan politiet skal følge det opp er fortsatt uklart.

Begrenset med muligheter

Politibetjent Øyvind Holm ved politiets sjøtjeneste forteller at båtførere stort sett klarer å oppføre seg. Men av erfaring, skjer det som oftest ulykker med førere som kjører i 20-30 knops fart med alkohol i blodet. Dette foregår kanskje også på nattestid.

– Vi ser jo en del utfordringer med dette, men hvordan skal vi kontrollere det?, spør Holm.

Han erkjenner at det er vanskelig for politiet å kontrollere alle båter som eventuelt skulle gå over 50 knop.

– De mulighetene er i hvert fall veldig begrenset, slår han fast.

PATRULJERER: Mannskap fra politiets sjøtjeneste ute på en av deres daglige båtpatruljer. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Kan ta flere år å få på plass

Usikkerhet gjør at det ikke vil komme et høyhastighetssertifikat i år. Spørsmålet er om dette er siste sommer hvem som helst kan kjøre så fort de vil i båt uten en form for sertifisering.

– Om vi får det til før sommeren neste år er vel uansett tvilsomt. Vi skal først både fastsette regelverket. Så må vi lage et opplegg som gjør at folk kan ta dette hurtigbåtsertifikatet, og sørge for at folk skal rekke å gjennomføre dette opplegget, sier næringsminister Iselin Nybø til TV 2

KAN TA FLERE ÅR: Næringsminister Iselin Nybø tror ikke et sertifikat for hurtiggående båter er på plass før neste sommerferie. Foto: Stian Lysberg Solum

Det kan altså ta flere år, men Redningsselskapet håper sertifikatet kommer på plass så raskt som mulig.

– Jeg mener det er en fordel for alle at de som kjører de raskeste båtene kan det de driver med, slik at det ikke skjer ulykker, sier Pål Virik Nilsen til TV 2.

Ønsker merking av båtene

Politiet har en klar tanke om hva som må gjøres for at de skal kunne se til at båtførere håndhever loven, dersom hurtigbåtsertifikatet nå innføres.

– Hvis høyhastighetssertifikatet skal innføres, har vi et ønske om at det skal komme en form for merking av de båtene som dette gjelder, sier politibetjent Øyvind Holm og legger til:

– Dersom vi ikke har mulighet til å sjekke det, vil hensikten med hurtigbåtsertifikatet bortfalle.