Reagerer på dette: – Gjør det nok bevisst

– Rema putter jordbær fra tre ulike land oppi til forveksling like kurver, skriver Anders Nordstad i et innlegg på Facebook.

Han er generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og opptatt av ordentlig merking av norske og importerte matvarer.

– Forpakningen her er jo tilsynelatende lik og plasseres ved siden av hverandre, forteller Nordstad, som har fått bildet øverst i denne artikkelen tilsendt. Det ble tatt i en Rema-butikk i Tønsberg onsdag.

– Jeg reagerer på at de putter høyst ulike produkter, altså norske og polske jordbær, inn i til forveksling lik forpakning. Dette er en parallell til hvordan de pakker inn norsk og tysk kjøtt i helt identiske forpakninger. Og når butikken setter det opp i samme kasse, gjør de det ikke enkelt for forbrukeren å ta valg, sier han til TV 2.

REAGERER: Anders Nordstad, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tror butikkene gjør det bevisst

Han retter kritikk mot både Rema 1000 og Bama, sistnevnte eies blant annet av Rema og Norgesgruppen.

– Butikkene har ansvaret for hvordan de presenterer varene i butikken, men forpakningene er det Bama som styrer. Og de har jo valgt å utvikle noe jeg kaller en felles forpakning, riktig nok med navn og opprinnelsesland.

Nordstad sier han tror butikkene bevisst plasserer bærene ved siden av hverandre.

– Det er jeg ganske sikker på. Men hvorfor de gjør det, blir bare spekulasjoner. Men jeg vil jo anta at det har noe med inntjening å gjøre.

Samtidig er Nordstad klar på at Norge trenger import, og at det her kun handler om selve merkingen og at forbrukerne må få en ordentlig mulighet til å vite om de kjøper norske, eller importerte bær.

– Står tydelig med store bokstaver

Etter å ha delt innlegget om temaet på Facebook, ser Nordstad at mange har fått seg en vekker.

– Basert på kommentarene er det jo en del som har fått seg en overraskelse da de kom hjem. Jeg synes også det er drøyt å pushe importerte bær på starten av norsk sesong. Bærene er jo modne når de er modne og holdbarheten er kanskje 3-4 dager.

I en kommentar til kritikken fra Nordstad sier presseansvarlig i Rema 1000, Torkel Nohr Fjørtoft, at de mener merkingen er god nok.

– Vi prioriterer norske jordbær i sesong, men frem til nå har vi måttet importere noe for å dekke hele etterspørselen. Det står tydelig med store bokstaver på kurvene hvilket opprinnelsesland jordbærene har, så kundene våre skal ikke trenge å lure på hvor de kommer fra, og kan fritt velge hvilke de vil kjøpe, skriver han i en e-post til TV 2.

Bama gjør endring

Til TV 2 sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen, at det i år er et ekstra stort behov for importerte jordbær i Norge.

– Årets jordbærsesong kom i gang senere enn normalt på grunn av det kalde været i mai, og det har så langt bare vært mulig å dekke rundt 30 prosent av etterspørselen med norske jordbær. Vi har derfor måttet importere bær for å møte forbrukernes behov.

Samtidig ser Bama at merkingen kunne vært bedre, og nå lover de endring.

– Selv om kurvene er merket med opprinnelsesland, ser vi at det kan skape forvirring i butikkene når man ser dem ovenfra. Vi vil gjør det vi kan for å innføre tydeligere merking så raskt som mulig.