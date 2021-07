Rystet etter sex-spørsmål – nå skal sjåføren politianmeldes

Klokken 02.00 på natten 14. august i fjor skulle 22 år gamle Vilde-Marie Sivertsen (22) møte noen venner i Hegdehaugsveien i Oslo sentrum.

På veien dit ble hun stoppet av en taxisjåfør, som spurte om 22-åringen ville sitte på gratis. Sivertsen vurderte det som trygt, fordi taxien var fra et veletablert og kjent selskap.

Men underveis i turen spurte sjåføren om 22-åringen om han kunne ta henne på brystene og om hun likte sex. Mannen skal også ha tatt på seg selv under turen.

Se den sjokkerende videoen her:

Enorm respons

Etter at videoen fra turen ble lagt ut på TikTok, har Sivertsen fått enorm respons.

– Det er over 900.000 som har sett videoen, og jeg har fått mye støtte, sier hun.

Nå har hun funnet ut hvilket taxi-selskap det er snakk om – Scandinavian Taxi.

Styreleder i taxiselskapet beklager på det sterkeste det som har skjedd.

– Dette skal ikke skje. Det er en skam for hele næringen, og det er bare å beklage, sier Osman Ghader.

Han bekrefter at sjåføren jobbet for en av deres drosjeeiere fra sommeren i fjor og fram til november, men at sjåføren ikke lenger jobber hos dem.

Sivertsen har fått tips om hvem taxisjåføren er, og kjenner nå hans identitet.

– Nå skal jeg gå og politianmelde ham, sier hun til TV 2.

– Helt uakseptabelt

Direktør i Norges Taxiforbund Hanne Thowsen har selv sett videoen, og reagerer sterkt på det hun ser.

– Dette skal selvfølgelig ikke forekomme noen plasser, og ikke minst i en drosje hvor du skal føle deg trygg. Dette er en helt uakseptabel adferd, sier Thowsen til TV 2.

– Ødelegger for alle

Thowsen sier at hun er kjent med at slike hendelser har forekommet, særlig i storbyene.

– Vi vet at det har vært tilfeller i Oslo. Ett tilfelle er uansett ett tilfelle for mye. Det ødelegger for alle som driver ordentlig, og som virkelig vil gjøre en god jobb, sier hun.

Thowsen mener hendelsen er trist for næringen, men først og fremst tragisk for den som blir utsatt for det.

Hun har uansett en klar oppfordring til andre som nå kjenner på en redsel.

– Folk skal ikke ha noen grunn til å være redd. At det er noen folk som bryter reglene og mangler folkeskikk kan skje overalt, også i drosjenæringen, sier direktøren.

– Gjorde alt rett

Fra 1. november i fjor ble det satt strengere krav i drosjenæringen, og hvert enkelt selskap kunne enklere kvitte seg med sjåfører som ikke oppfyller disse kravene.

– Drosjesentralene jobber iherdig for å øke kvaliteten, og øke kravene til sine sjåfører, understreker Thowsen.

Hun roser imidlertid Vilde-Marie Sivertsen sin innsats, og mener hun gjorde alt rett ved å filme hendelsen.

– Dokumenterer man det som har skjedd, står man mye sterkere bevismessig. Anmeld til politiet og drosjesentralen slik at de kan gjøre grep. Det er min klare anbefaling, sier hun.