Kan gi falsk trygghet: – Kan ikke si solkrem beskytter mot føflekkreft

Årlig blir over 2000 nordmenn diagnostisert med melanom, eller føflekkreft.

Det mest utbredte forsvaret vi har mot hudkreft, er solkremen. Nå advarer likevel flere eksperter mot å tenke at man er helt trygg bare fordi man har smurt seg.

Overlege ved Gøteborg universitetssykehus, Agnes Wold, skriver på Twitter at det ikke er noe belegg for å hevde at solkrem beskytter mot alvorlig hudkreft, kalt ondartet melanom.

– Det er viktig at folk ikke tror at så lenge man tar på solkrem så er man beskyttet mot kreft. Det finns ingen belegg for å hevde at det gir beskyttelse mot den mest dødelige og farlige kreften, malign melanom, sier Wold til Aftonbladet.

Kommer ned i huden likevel

– Solkrem er laget for å beskytte mot å bli solbrenthet. Faktoren bestemmer, jo høyere filter, jo flere stoffer som hindrer UV-strålene å komme ned til huden, sier fagdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Lill Tove Nilsen.

FAGDIREKTØR: Lill Tove Nilsen i DSA sier det ikke er sikkert solkremen beskytter mot kreft.

Nilsen mener dette ikke er helt korrekt, og sier at det er beskyttelse også mot den mest alvorlige krefttypen i solkrem, så lenge det er høy nok solfaktor.

– Man kan ikke si at solkrem beskytter mot føflekkreft, fordi vi tar ikke på nok, og vi bruker det for å være lenger i solen, og da kommer det totalt sett mye UV-stråler ned i huden likevel.

Høy faktor = høy beskyttelse

Nilsen sier det beste forsvaret mot solen, er det kjente rådet om å smøre på tjukkere enn man tror, og ta pauser fra solen.

– Vanligvis smører folk kun en tredjedel av det som brukes i laboratorietestene for å bestemme solfaktoren. Måten folk praktisk bruker solkrem på gjør at man ikke er tilstrekkelig beskyttet. Hvis man ikke gjentar smøringen, og bare tar veldig tynt på, og deretter er lenge ute i solen, så er gir det ikke tilstrekkelig beskyttelse til å hindre skader i huden, sier Nilsen.

Hun viser også til at undersøkelser viser at høyere faktor dokumentert gir bedre beskyttelse.

– En stor norsk studie har sett at det ikke er tvil om at de som bruker høyere faktor får bedre beskyttelse, og reduserer risikoen for føflekkreft, sier fagdirektøren.