Martin Samuelsen klar for Haugesund: – Det blir stas å få han hjem

Martin Samuelsen er klar for FK Haugesund.

Haugesunds Avis omtalte overgangen først.

– Det føles veldig godt og det føles veldig rett, sier Samuelsen til klubbens nettsider.

24-åringen returnerer dermed til gamleklubben og hjembyen. Han gleder seg til å komme tilbake til trygge omgivelser.

– Det har vært helt essensielt. Det var hovedgrunnen til at jeg kom tilbake og det tror jeg vil hjelpe meg til å spille god fotball og få ut det beste av mine kvaliteter.

Sportslig leder Eirik Opedal er fornøyd med å ha han tilbake.

– Martin viste sist han var her hva som bor i han som spiller, ikke minst var han veldig toneangivende høsten 2019 på veien mot cupfinalen, og at han nå er tilbake blant spillere og trenere som både han kjenner godt og som kjenner godt til han er vi selvsagt veldig fornøyde med. Vi ønsker alltid at de beste haugalendingene spiller i FK Haugesund.

– Gleder oss

Daglig leder i FKH John Harald Log bekrefter ovenfor TV 2 at han kommer permanent til klubben.

– Det blir stas å få han hjem igjen, og jeg tror folk vil glede seg til å se han fra tribunen i høst, sier Log til TV2.

Overgangen avslørt de med en spesiell video på Twitter.

– Vi gjorde det på en litt unorsk måte, sier Log.

Samuelsen var i Haugesund på lån i 2019 fra West Ham. Deretter gikk han til Hull, hvor han spilte 12 kamper i Championship og League One, før han ble utlånt til danske Aalborg i vår.

24-åringen har tre kamper og ett mål for det norske A-landslaget.

Saken oppdateres!