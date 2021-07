Skal vitne mot disse for andre gang på kort tid: – Han er redd

Mens politiet etterforsket en alvorlig voldsepisode mot flere personer som knyttes til MC-klubben Satudarah, ble voldsofferet oppsøkt og bedt om å endre forklaring, ifølge politiet. Nå er to menn tiltalt for vitnepåvirkning.

– Han er veldig bekymret. Det har vært usedvanlig krevende å stå i dette over så lang tid nå, sier voldsofferets bistandsadvokat Mads Harlem.

Saken begynte i en leilighet på Romerike natt til 28. juni i fjor. Der ble offeret utsatt for grov vold, som blant annet innbefattet slag med både knyttneve og ulike gjenstander, spark, kveling og knivstikk.

Fem menn ble tiltalt etter voldsepisoden.

Påtalemyndigheten ville ha dem dømt etter straffelovens paragraf 79c, den såkalte mafiaparagrafen.

Retten var imidlertid ikke enig i at handlingene ble utført som et ledd i Satudarahs aktiviteter, men de ble dømt til fengsel i mellom seks måneder og to år for vold.

I retten ble det lagt frem chattelogger som politiet mener beviste at mennene er en del av MC-klubben Satudarah, som de senere årene har forsøkt å få fotfeste flere steder i Norge.

Ble oppsøkt etter voldsepisoden

Nå er det tatt ut en ny tiltale mot to menn som påtalemyndigheten knytter til Satudarah MC Oslo. Duoen, som er henholdsvis 28 og 33 år gamle, skal ha oppsøkt voldsofferet i oktober i fjor, tre måneder etter at han fikk juling av de fem mennene.

På dette tidspunktet var saken under etterforskning i Øst politidistrikt.

Ifølge tiltalen medvirket de til at flere personer tok seg inn i voldsofferets leilighet. Der skal han ha blitt truet til å sende meldinger fra sin telefon til et nummer som ble disponert av den trusseltiltalte 28-åringen.

Hensikten var å få ham til å skrive at han hadde forklart seg uriktig til politiet i voldssaken, men offeret nektet å skrive meldingene, ifølge politiet.

Da ble han fratatt telefonen, og meldingene ble i stedet sendt av en annen person, heter det i tiltalen.

Fant narkotika

For dette er de 28-åringen og 33-åringen tiltalt for å ha forsøkt å påvirke et vitne i en straffesak.

28-åringen er også tiltalt for å ha oppbevart 1,8 kilo hasj i garasjen sin, 22,2 gram kokain og tabletter. I forbindelse med narkotikabeslaget ble det også funnet ammunisjon og pepperspray.

Saken skal opp for Romerike og Glåmdal tingrett i november.

28-åringens forsvarer, Jan Kildahl, opplyser at hans klient nekter straffskyld, men at han ikke har noen ytterligere kommentarer. Waqar Malik, som forsvarer den andre tiltalte, ønsker ikke å kommentere denne saken.

Aktor i saken, statsadvokat Ingelin Hauge, opplyser at påtalemyndigheten mener de to tiltalte har en tilknytning til Satudarah. Deres oppfatningen er at duoen har handlet i klubbens interesse i vitnepåvirkningssaken.

Er redd

Den fornærmede, som selv er tidligere straffedømt, ser ikke frem til å vitne mot det politiet betegner som Satudarah-medlemmer for andre gang i år.

– Han er redd, og han ønsker å flytte bort og starte helt på nytt for å komme seg bort fra dette, sier bistandsadvokat Harlem.

Advokaten forteller at hans klient er skuffet over ikke å ha fått bedre oppfølging fra det offentlige, og han har en opplevelse av at mange ikke forstår hvor alvorlig det er å være i konflikt med et slikt miljø.

– Da han ble utsatt for volden fra medlemmene av Saturdarah, skulle han akkurat til å starte i ny jobb. Grunnet psykiske ettervirkningene av volden klarte han ikke å starte i jobben. Siden han fremdeles ikke har fått riktig hjelp til å bearbeide det som skjedde har han heller ikke klart å starte i annen jobb, sier Harlem.