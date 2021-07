Det er nå ganske nøyaktig ett år siden de første Polestar 2 kom til Norge.

I kjent norsk elbil-stil hadde flere tusen nordmenn reservert den. Derfra har det gått fort. Plutselig ble Polestar et veldig vanlig syn på norske veier. For godt over 5.000 biler har funnet norske eiere i løpet av året som har gått.

Bak satsingen står den kinesiske bilgiganten Geely som også eier Volvo. Polestar, som produseres i Kina, og Volvo deler da også veldig mye av teknikken og samarbeider tett.

Det at bilen både kan ha taklast og trekke tilhenger er noe mange norske kjøpere setter pris på.

Får den fra 500.000 kroner

Polestar 2 ble fort en populær bil for elbil-elskende nordmenn.

Elmotorene yter 408 hk, bilen har firehjulsdrift og en batteripakke på 78 kWt. Denne gir en rekkevidde på 470 kilometer, etter WLTP-målemetoden.

Polestar 2 var også verdens første bil som har et innebygget infotainment-system med Google Assistant, Google Maps og Google Play Store.

Litt oppstartstrøbbel og kluss med noen software-oppdateringer var det riktignok i starten, men dette ble kjapt fikset opp i.

Til toss for at merket er både nytt og kinesisk, er Polestar 2 er en bil som mange vurderer å anskaffe, enten som ny eller brukt. Man får den til under 500.000 kroner nå.

Men hva mener eierne om sin Polestar 2? Det har vi funnet ut av, ved å se på noen av eiervurderingene som er lagt inn i vår «Eierne mener»-seksjon her på Broom. Den fungerer som en TripAdvisor for bil. Der eierne legger inn sine vurderinger i ulike kategorier.

Dette er noe av det Polestar 2-eierne sier om bilene sine:

Billykke

Faksimile fra Eierne mener.

– God plass for oss to pensjonister, sikkert også for liten familie, sier denne eieren. Det antydes vel med det at plassen ikke er den aller største. Men her gis det full pott i kategorien plass og praktiske løsninger. Hengerfeste nevnes også som et pluss.

Kvaliteten er på Volvo-nivå, sier det videre og også her gir det full pott for Polestaren.

– Vi klarer 95 prosent av våre turer uten å oppsøke ladestasjon, legges det til Også dette er eieren svært fornøyd med, så det gis også her 10 poeng. Det gjør det også i samtlige andre kategorier. Vi snakker om 10 poeng av 10 mulige og altså fullkommen billykke!

Se hele anmeldelsen her:

Reagerer på kort rekkevidde

Faksimile fra Eierne mener.

– Ekstremt god å kjøre og lite støy innvendig, sier denne Polestar-eieren om sin bil og gir 10 av 10 mulige poeng i kategorien kjøreglede. Etter det daler det noe ...

– Bilen lever ikke helt opp til forventingene fortelles det videre. Det legges dog til at de var høye i utgangspunktet, etter å ha kjørt Volvo V90.

En av tingene som påpekes er at plassen er ørlite snau, både i for og bakseter. Sammen med at førerdisplay og infotainmentsystem ikke er like godt som Volvos eget.

Som flere andre påpekes det også her et relativt høyt strømforbruk, noe som igjen går utover rekkevidden.

Totalt ender denne anmeldelsen med 7,6 poeng av 10 mulige.

Se hele anmeldelsen her:

Endimensjonal?

Faksimile fra Eierne mener.

Også denne eieren er, som de fleste andre, godt fornøyd med kjøreegenskapene. Også i denne anmeldelsen påpekes strømforbruk som er noe høyere enn forventet, og det er også på dette punktet det trekkes mest, selv om eieren sier at det ikke er noe stort problem og at det fungerer greit for ham.

Det gis også ros for kombikupe-løsningen med den store bakluka og dertil plass.

– Det har vært noen få feil, men det har blitt fikset raskt. Bra å ha med Volvo-forhandlerne på service-siden, synes denne eieren. Som gir bilen sin 8,2 poeng av 10 oppnåelige.

Se hele anmeldelsen her:

Håper på lavere forbruk ...

Faksimile fra Eierne mener.

– Nydelig balanse og kjørekomfort! Og sinnssykt rask hvis du gir på ... Også denne eieren er veldig fornøyd med kjøreegenskapene og tydeligvis også ytelsene.

Det gis full pott i tre av fem kategorier. Igjen trekkes det litt for forbruk / rekkevidde. Eieren håper dette kan bedres med framtidige oppdateringer.

Litt trekkes det også for sikten bakover som gjør deg avhengig av kameraer for å navigere trygt ved rygging.

Pluss gis det for god stemmestyring for Google- assistenten. Totalt blir det pene 9,2 av 10 poeng her.

Se hele anmeldelsen her:

Oppsummering

Dette har vi ikke sett tidligere. Det at det er SÅ tydelig hva bileierne er fornøyd med og ikke fullt så fornøyd med.

Så å si samtlige skryter av Polestar 2s kjøreegenskaper, ofte med en tilføyelse av at den er godt støydempet og går stille.

I motsatt ende: Høyt forbruk og lavere rekkevidde enn lovet. Det finnes knapt en anmeldelse hvor dette ikke nevnes.

Mange mener at dette er mye bil for pengene, få eiere har opplevd problemer eller driftsstans, men noe «små-rusk» har det vært. Det skulle nesten bare mangel på et nytt merke og ny modell.

Inntrykket er at eierne både er svært fornøyde og litt stolte av sin Polestar 2.

Totalt er gjennomsnittet 9,0 av 10 poeng for Polestar 2, som da må se seg hårfint slått av erkekonkurrent Tesla Model 3. som oppnår 9,2 poeng.

Les også: Gunnar trengte reservehjul – fikk sjokk av prisen

Bidra du også!

Målet med bilguiden vår, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftssikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Ny rekord: Nybilsalget har aldri vært høyere i juni

Video: Slik var vårt aller første møte med Polestar 2