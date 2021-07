Kaoset fortsetter i Sverige – gir opp å danne borgerlig regjering

Etter at Stefan Löfven gikk av som statsminister tildigere denne uken, gikk oppdraget med å danne ny regjering til Moderaternas leder Ulf Kristersson.

Kristersson hadde frist til fredag med å finne men løsning, men sier torsdag at de parlamentariske forutsetningene for å danne en ny borgerlig regjering i Sverige ikke finnes.

Kristerssons regjeringsforslag støttes av Kristendemokratene, Liberalerne og Sverigedemokraterna. Koalisjonen ville hatt 174 representanter i Riskdagen, men da man trenger 175 for å få flertall er dette akkurat ikke nok til at Kristersson kan tiltre som statsminister.

– Vi har konkludert med at det finnes 175 representater som vil si nei til en ny regjering. På bakgrunn av det har jeg konkludert med at det ikke finnes parlamentariske forutsetninger for å fortsette sonderingen, sier Kristersson på en pressekonferanse torsdag.

Han har derfor levert tilbake oppdraget med å danne regjering til Riksdagens leder Andreas Norlén.

Leder i Venstre, Nooshi Dadgostar, er fornøyd med utfallet, og sier det nå er opp til venstresiden å finne en løsning på det politiske kaoset:

– Som ventet finnes det ingen støtte for en høyrenasjonalistisk regjering. Nå er det på tide at det som utgjør den sosialdemokratiske statsministerens regjeringsgrunnlag samler seg, skriver Dadgostar på Twitter.