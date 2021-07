Sjokkvideo: Taxisjåføren spør Vilde-Marie (22) om sex

Klokken 02 på natten 14. august i fjor skulle hun fra Bislett til Hegdehaugsveien for å møte noen venner, og vurderte om hun skulle gå eller få tak i en taxi.

Da en taxisjåfør kort tid senere stoppet og lurte på om hun ville sitte på gratis, takket hun ja. Hun vurderte det som trygt fordi taxien var fra et kjent selskap.

Underveis i turen skal taxisjåføren ha blitt ekkel og ufin, han skal blant annet ha holdt hånden sin i skrittet utenpå buksa og spurt om han kunne ta henne på brystene.

22-åringen tok da opp telefonen for å filme resten av turen.

– Jeg gjorde det i tilfelle det skulle skje noe mer. Rett og slett for å ha bevis.

– Åpenbart at han ville mer

Opptaket hun tok viser en taxisjåfør som spør henne om mobilnummeret hennes og om hun ikke vil gjøre noe med ham, som klemme og kysse. Han spør også om hun ikke liker sex. Han tar seg også tilsynelatende i skrittet.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Til TV 2 forteller Sivertsen at hun først ble skikkelig redd da taxisjåføren ikke ville stoppe der hun skulle av. I stedet kjørte han tilbake til Bislett og inn på en liten parkeringsplass.

– Det var da jeg tenkte at nå må jeg virkelig komme meg ut av taxien, koste hva det koste vil. Jeg skal ut, liksom. Parkeringsplassen var mørk og det var åpenbart at han ville mer, selv om jeg sa nei på nei på nei.

22-åringen kom seg ut av bilen uten problemer og forlot parkeringsplassen.

I kommentarfeltet til TikTok-videoen har politiet skrevet at de ønsker mer informasjon om saken, og de ber om at Sivertsen kontakter dem.

Skal levere anmeldelse

– Hva har denne situasjonen gjort med deg?

– For det først er jeg veldig glad for at jeg filmet. Hadde jeg bare fortalt det, så hadde nok folk trodd på meg, men det hadde nok ikke vært like ille. Nå har jeg skikkelig bevis, han kan jo bli tatt.

I etterkant av at hun delte videoen har reaksjonene strømmet inn. Mange forteller at de har opplevd lignende episoder, forteller Sivertsen.

– Veldig, veldig mange sier de har opplevd det samme, og mange synes det er motbydelig at man ikke kan være trygg når man tar taxi. Vi får jo høre at vi ikke skal gå alene når det er mørkt og at man skal ta taxi for å være trygg, men man er jo tydeligvis ikke trygg der heller.

– Hvis jeg skal gi et tips til andre, så er det å ikke ta taxi alene. Men samtidig blir jeg irritert, for det er jo ikke slik at det er kvinner som skal passe seg, det er holdningene til enkelte menn som må endres.

Etter at hun delte videoen har Sivertsen fått flere tips om hvem mannen i videoen kan være og hvilket selskap han muligens jobber for. 22-åringen skal anmelde saken hos politiet fredag.

– Kjent med videoen

TV 2 har vært i kontakt med taxiselskapert som Sivertsen har fått tips om at vedkommende jobbet i. Styrelederen i selskapet sier at han er kjent med videoen, men at han ikke kan svare på om sjåføren har jobbet for dem eller ikke.

– Vi har 400-500 sjåfører som kjører for oss på en eller annen måte, og jeg kjenner ikke alle personlig. Ingen jeg har snakket med vet hvem mannen er, så jeg vet ikke om han har jobbet her eller ikke.

Styrelederen er klar på at sjåføren hadde vært ferdig i selskapet om det viser seg at han kjører for dem.

– Om han har jobbet for oss eller et annet selskap, så er det en sak for politiet. Det eneste jeg kan gjøre er å sørge for at han aldri jobber hos oss.

Mannen mener videoen er en skam for taxinæringen.

– Den videoen er en katastrofe for hele næringen. Det spiller ingen rolle hvilket selskap han jobbet for. Den setter alle i et dårlig lys.

– Hva gjør dere for å komme til bunns i om dette var en av sjåførene som kjørte med deres logo på bilen?

– Om vi finner ut at han har jobbet hos oss, så er det ikke så mye vi kan gjøre. Det eneste er å sørge for at han ikke får jobbe for oss mer. Ellers er saken en juridisk sak for politiet.