I denne norske sommerbyen har smitten eksplodert – nå advarer Nakstad

Smittenivået i Rogaland har ligget på et jevnt nivå i flere uker, men så skjedde det plutselig noe.

– Det ble en kraftig økning fra uke 23 til 24, og en ytterligere økning i uke 25, skrev FHI i sin ferskeste ukesrapport.

Utbruddet kan ses i sammenheng med at det i uke 24 ble meldt om et større utbrudd i Stavanger, som startet på to utesteder.

Krisemøter

Det siste døgnet er det registrert henholdsvis 21 nye smittetilfeller i Nord-Jæren og 28 nye tilfeller i Jæren-kommunene Time, Klepp og Hå.

Mens FHI regner det nasjonale reproduksjonstallet til 0,7, mener de det samme tallet er på 2,2 for Rogaland.

Det betyr at hver smittede person smitter over to andre personer.

Torsdag var kommuneledelsen i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg samlet i krisemøter for å avgjøre hvorvidt de må stramme inn.

Disse tiltakene gjelder: Regler: Innslippsstopp på serveringssteder kl. 22.00 og skjenkestopp kl. 24.00

Private sammenkomster på offentlig sted: Maks 20 innendørs/30 utendørs Meldeplikt for arrangementer der det lov til å være flere enn 20 personer Anbefalinger: Gjester i hjemmet: Maksimalt 10 personer. Beskyttede teller ikke med i antallsbegrensningen

Hjemmekontor for alle som har mulighet, og/eller fleksibel arbeidstid

Munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand

I en pressemelding opplyses det at om at de strenge lokale smitteverntiltakene forlenges til og med søndag 11. juli.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak sier til TV 2 at det er veldig usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg.

– Vi har klart å slå ned slike situasjoner før, og det kan vi klare nå også. Nesten 60 prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert, og det hjelper for hver uke, sier Wirak.

– Ikke bare å stenge ned

TOTALVURDERING: Sandnes-ordfører sier alle ordførerne på Nord-Jæren er enig om og ikke stenge byene helt ned. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Ordføreren sier det er en totalvurdering som gjør at de ikke velger å stenge ned, tross kraftig smitteøkning.

– Det er ikke bare å stenge ned heller. På sikt må vi åpne som resten av landet. Det er ikke avgjørende om man stenger serveringen klokken 22 eller ved midnatt, sier Wirak.

Kommunene ser en tydelig tendens til at stadig flere venter i over en uke med å teste seg til tross for at de har symptomer.

– Dermed er det mange som har sosial kontakt og går på jobb mens de er smitteførende. Spesielt gjelder dette uvaksinerte 20-30-åringer, står det i pressemeldingen.

– Vanskelig å vite

Helsesjef i Stavanger Runar Johannessen sier til TV 2 at det er krevende å vite hvordan man skal slå ned pågående utbrudd.

– FHI har offisielt hele veien sagt at vi skal slå ned utbrudd like hardt som før, samtidig som Camilla Stoltenberg og andre sier vi må tåle mer smitte. Da er det vanskelig å vite hva en skal styre etter, sier Johannessen.

Helsesjefen skulle ønske det var tydeligere føringer fra sentrale myndigheter om hva som er nødvendig, nå som en større andel av befolkningen er vaksinert.

– Er det greit å si at vi tillater at alle under 40 blir syke og stole på at det går bra?, sier Johannessen.

– Avhengig av å stanses raskt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det kanskje er viktigere enn noen gang at kommunene slår ned lokale utbrudd.

– Det er riktig at sykehusene tåler et høyere smittenivå ettersom mange i risikogruppene er vaksinert og færre trenger sykehusbehandling. Samtidig er det mange uvaksinerte personer som fortsatt kan bli syke hvis vi får en ny smittebølge med det indiske deltaviruset i Norge, sier Rostrup Nakstad.

VIKTIG: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad understreker hvor viktig det er å stanse lokale utbrudd raskt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

For å hindre en slik smittebølge, som har ført til flere innleggelser i Storbritannia, sier den assisterende helsedirektøren at vi er avhengige av at utbrudd stanses raskt.

– Da kan kommunene bruke sine ressurser på vaksinering og det blir mer sannsynlig at gjenåpningen av samfunnet kan gå etter planen slik det er besluttet av regjeringen, sier Rostrup Nakstad.