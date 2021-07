Begravde sine egne demoner – nå hylles han

Etter flere år med smerte og misbrukte sjanser, tok Chris Paul sitt Phoenix Suns til NBA-finalen for første gang siden 1993. På samme tid stilnet han sine største kritikere.

Phoenix Suns er det første laget som kvalifiserer seg til årets finale i NBA etter nattens seier mot mot Los Angeles Clippers.

Kampens store spiller ble Phoenix Suns Chris Paul med sine 41 poeng i kampen som endte 130-103. Med nattens seier endte det dermed 4-2 i best av sju-serien.

– På randen av historien! Chris Paul fortjener dette, mann. Jeg vet at folk vil prøve å dempe det, men han har vært point-guard i tre tiår og vært førsteklasses i hvert av dem- selv når spillet har endret seg. Han fortjener å nå NBA-finalen, var dommen fra The Athetlics Marcus Thompson II etter kampen.

Usannsynlig helt

Det var ikke gitt på forhånd at 36 år gamle Paul, oftest kalt «CP3», skulle bli helten. På sine 16 sesonger fordelt på fem forskjellige lag i verdens største basketball-liga (NBA), har point-guarden aldri tatt seg til en finale.

Der har heller ikke hans nåværende lag, Phoenix Suns, vært på nærmere 30 år.

– Han var sliten. Han skapte likevel alt av spill og orkestrerte alt. Han har holdt ut gjennom mange skader og hjertesorg i sluttspillet, sa Suns-trener Monty Williams om Paul etter kampen.

Med et gjennomsnitt på 20 poeng i løpet av 123 kamper i sluttspillet gjennom karrieren, var nattens 41 poeng et vitnesbyrd på en spiller i fyr og flamme mot sitt tidligere lag.

– Jeg var på et ikke tap-oppdrag, fortalte en rørt Paul ifølge The Guardian.

– Å gjøre det her, mot et lag som jeg har den største respekt for... Jeg vil alltid være en «Clipper». Jeg elsker denne fansen, fortsatt Paul med klump i halsen.

– Gåten Chris Paul

I løpet av karrieren har nemlig «CP3» fått kritikk for å rakne spillemessig når det virkelig gjelder - til tross for å bli ansett som den beste point-guarden i hans generasjon.

I 2017 fikk den daværende Clippers-stjernen den største skyllebøtten for lagets konstante svikt i sluttspillet.

– Så, er Paul faktisk den mest overvurderte spilleren i NBA, som en betydelig del av basketballverdenen tror?, spurte Andrew Lynch i FOX Sport, før han fortsatte:

– Det er gåten Chris Paul. Han vil sette deg i posisjon for den største suksessen, men han tar deg ikke helt til det lovede landet.

Fire år senere er Chris Paul klar for NBA-finalen for første gang i historien.

Der vil hans Phoenix Suns møte enten Atlanta Hawks eller Milwaukee Bucks, hvor det er uavgjort etter fire kamper i best av sju-serien.