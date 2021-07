– De nærmer seg målet om å bli best

Jadon Sancho har knapt vært på banen under sommerens EM. Likevel mener ekspertene at han er det Solskjær trenger.

En av de lengst varende overgangssagaene tyder på å være over. Jadon Sancho er kun en offentliggjøring unna å være klar for Manchester United.

21-åringen skal koste ifølge overgangsguru Fabrizio Romano vil Sancho koste Manchester-klubben drøyt 860 millioner norske kroner.

– Det er en avtale med Manchester United om Sancho. Det var Jadons ønske å dra. Vi skulle gjerne beholdt ham. Vi er lei oss for at han drar, fremfor å være glad for pengene, sier Watzke.

Prestisjesignering

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller mener United viser muskler med signeringen.

– Det betyr at de nærmer seg målet deres om å bli best. Det er mye prestisje i det å få landet en slik avtale, sier han.

Han tror dette kan styrke klubben.

– Det gir dem enda flere strenger å spille på. Samtidig hadde ikke Sancho gått til United om de var på bærtur. Han hadde sikkert valgt en annen klubb om ikke de endte så høyt i fjor.

Svake på høyresiden

Tidligere Kongsvinger- og Stabæk-trener og sportsdirektør på NTG, Øyvind Eide, har analysert Manchester United etter hver kamp forrige sesong for united.no. Han mener han fyller ett hull i laget.

– United har manglet en høyreside i mange av kampene. Får de løst dette problemet nå har de en enorm slagkraft.

– Er Sancho den riktige til det?

– Jeg mener han passer inn. United spilte 45% av tiden på venstre side, og prøvde mye forskjellig. Nå får de inn en som er rå på kontrings- og gjennombruddskraft, og en ekstra trussel offensivt.

Tar Southgate i forsvar

Samtidig som United klargjør en solid leveranse med penger til Tyskland, sitter Sancho nærmest grodd fast på benken til England. 21-åringen har kun spilt seks minutter i EM hittil.

Eide mener at det ikke trenger å bety at enten Ole Gunnar Solskjær eller England-sjef Gareth Southgate har rett.

– England er laget med flest alternative angrepsrekker. Jeg tror det handler om relasjon og samspill. Ofte handler det om de som spiller best sammen. Spillermaterialet deres er utrolig imponerende.

– Tar Southgate feil når han ikke bruker Sancho? Nei, mener jeg. De vinner jo kamper. Men kanskje de hadde vært enda bedre med Sancho.

Det er imidlertid flere ankepunkter som United-fansen nok er bekymret for. Tidligere har de hentet Shinji Kagawa og Henrikh Mkhitaryan fra Dortmund. Ingen av dem ble særlige suksesser på Old Trafford.

– Det er alltid fare for å gå i den samme fella. Et poeng er dog at de kom fra andre kulturer og deler av verden. Sancho er engelsk og har bodd i byen før. Mange ting tyder på at han vil trives der, tror Eide.