Nødetatene rykket ut til området like over midnatt etter at de fikk melding om to høye smell.

– Det er funnet skytevåpen i området, men det er foreløpig uklart om det er årsaken til smellen, sier kriminalvaktleder Mona Nordby i Oslo politidistrikt til TV 2.

Alle de fem personene som er pågrepet er menn i 20-årene. Tre er kjent av politiet fra tidligere.