Raser etter Cosby-sjokk

Svært mange i Hollywood reagerer med sjokk over at Bill Cosby (83) er løslatt, ikke minst kvinnene som anmeldte ham for overgrep.

Om lag 60 kvinner hevder å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep av komikeren i løpet av en periode på rundt 40 år, fra midten av 1960-tallet og fram til 2000-tallet.

83-åringen er likevel bare dømt i én sak, i 2018. Da ble han dømt til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2004.

Onsdag ble en overgrepsdommen omgjort av den øverste domstolen i delstaten Pennsylvania, og Cosby ble løslatt.

– Dette må være ødeleggende for mange av anklagerne, og mine tanker går til dem som var modig og vitnet mot ham, sier advokat Gloria Allred, som har representert flere av kvinnene som hevder seg voldtatt av 83-åringen.

SJOKK: Advokat Gloria Allred (i midten) sammen med to av sine klienter, Chelan Lasha (t.v.) og Lise-Lotte Lublin, som begge har anklaget Bill Cosby for overgrep. Her fra 2018. Foto: Jose F. Moreno / AP / NTB

– Ikke frikjent

Allred poengterer at den øverste domstolen i Pennsylvania ikke frikjenner Cosby, skriver Hollywood Reporter.

– Selv om retten omgjorde dommen, var det av tekniske årsaker. Cosby ble ikke frikjent for det han har gjort, og det bør ikke bli tolket som en uttalelse eller et funn om han ikke var involvert handlingene som han har blitt anklaget for, sier Allred.

Advokat Lisa Bloom, som representerer tre kvinner som har anklaget Cosby for overgrep, er i sjokk over løslatelsen.

– De tre jeg representerer og jeg er opprørt over at han er en fri mann, skriver hun på Twitter.

– Hver dag kjemper jeg for overgrepsofre og må rådgi dem om den stygge sannheten: Systemet favoriserer de rike og mektige i altfor stor grad. Du trenger supermenneske-styrke og mot. Heldigvis har mange ofre det, skriver hun og fortsetter:

– Eventuelle andre Cosby-ofre: På tide å komme frem!

Cosby, som tidligere var en populære komiker, har ved flere anledninger forsøkt å få saken behandlet på nytt. Han tapte en ankesak i 2019.

Så sent som i mai forsøkte komikeren å slippe ut av fengsel på prøvetid, men forespørselen ble avslått av retten i Pennsylvania.

KOM FRAM: Advokat Lisa Bloom (t.h.) mener flere Cosby-ofre bør stå fram. Hun har blant annet representert modell Janice Dickinson. Foto: Nick Ut / AP / NTB

Avtale

En tidligere aktor hadde inngått en avtale med Cosby. Den gikk ut på at Cosby ikke ville bli straffeforfulgt i andre saker for ting han sa i avhør i en sivil rettssak mot ham. Dette for at han skulle kunne snakke fritt. Likevel ble vitnemålet hans brukt og spilte en viktig rolle i den kriminelle straffesaken.

I rettsavgjørelsen heter det at nåværende statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjørelsen om å pågripe Cosby, var forpliktet til å holde seg til sin forgjengers løfte.

We live in a world where Britney Spears has people controlling her uterus, but Bill Cosby is free. Got it. — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) June 30, 2021

Høyesterett så seg derfor nødt til å omgjøre dommen, opplyser de i rettsdokumenter.

– Det er det eneste middelet som samsvarer med samfunnets rimelige forventninger til dets valgte påtalemyndighet og vårt strafferettssystem, skriver de.

Cosy kan ikke bli stilt for retten igjen med de samme anklagene, kun for eventuelt nye anklager, skriver NBC News.

Cosby har nektet for å ha gjort noe galt. Forsvarerne hans mente under rettssaken i 2018 at han er utsatt for en heksejakt.

– Rasende

En rekke kjente Hollywood-skuespillere reagerer sterkt på at Cosby er løslatt.

– Jeg er rasende over å høre denne nyheten. Jeg personlig kjenner kvinner som denne mannen har dopet ned og voldtatt mens de var bevisstløse. Skam over retten og denne avgjørelsen, skriver skuespiller Amber Tamblyn på Twitter.

Tamblyn har selv vært åpen om å ha blitt utsatt for overgrep.

– JEG REGNER MED 70 KVINNER IKKE VAR NOK - faen ta deg Bill, skriver skuespiller og komiker Rosie O'Donnell, som har et show i eget navn, på Twitter.

Skuespiller og regissør Rosanna Arquette mener Hollywood beskytter overgripere.

– Bill Cosby er FORTSATT en ond voldteksmenn, ferdig snakka, skriver hun på Twitter.

My friends who went through this horror are experiencing this trauma all over again today. we stand by the survivors of Bill Cosby . — ✌🏼rosanna arquette (@RoArquette) June 30, 2021

– For mange folk i Hollywood beskytter voldtekstsrovdyr og later som at de bryr seg om de fornærmede, men det gjør de virkelig ikke, skriver hun.

– Kan skremme andre

Cosby ble for tre år siden dømt for å ha dopet ned og voldtatt Andrea Constand i 2004. Hun er redd for at omgjøringen av dommen vil få konsekvenser.

– Dagens avgjørelse er ikke bare skuffende, men bekymringsfull ved at den kan avskrekke de som søker rettferdighet for seksuelt overgrep i rettssystemet fra å anmelde eller vitne i rettsforfølgelsen av overgripere, eller kan tvinge et offer til å velge mellom å droppe enten en kriminell eller en sivil handling, sier hun i en uttalelse, skriver NBC News.